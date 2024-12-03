ВСП: за три доби до війська повернулися 3 тисячі втікачів

Після набуття сили новим законодавством про звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство до лав ЗСУ повернулися близько трьох тисяч військовослужбовців, повідомили у Військовій службі правопорядку.

Близько трьох тисяч військовослужбовців, які раніше самовільно залишили свої частини, добровільно повернулись до лав Збройних сил України (ЗСУ) за останні 72 години, розповів на брифінгу у вівторок, 3 грудня, заступник начальника головного управління Військової служби правопорядку (ВСП) Олександр Гринчук.

За словами Гринчука, це стало наслідком нещодавніх змін до кримінального та армійського законодавства - від 30 листопада військовослужбовці, які раніше вчинили самовільне залишення частини (СЗЧ) або дезертирство, можуть добровільно повернутись до служби у своїх військових частинах. В такому разі їм гарантується швидке відновлення контракту, соціальних пільг, грошових виплат, а головне - закриття кримінальної справи за клопотанням безпосереднього командира. Однак термін дії такої амністії - лише місяць, до 1 січня 2025 року.

"Закон обов'язково покращить нашу обороноздатність", - запевнив заступник начальника ВСП.

Це вже друге пом'якшення законодавства щодо двох найпоширеніших порушень військової дисципліни лише за цю осінь. У вересні Верховна Рада запровадила дещо іншу процедуру - військовий, який захотів повернутися на службу, мав спочатку заручитися згодою командира, далі - клопотати про закриття кримінальної справи перед слідчим Державного бюро розслідуваннь, і лише після цього міг повернутися на службу. За словами Гринчука, ця процедура - хоч і є трохи довшою за часом - теж працює: за останній місяць нею скористались шість тисяч військових, які самовільно залишили службу.

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СЗЧ і дезертирство - масова проблема

У ВСП вкотре відмовились розголошувати точну кількість зареєстрованих випадків СЗЧ та дезертирства - Олександр Гринчук назвав ці дані "чутливими". Втім, за статистикою Офісу генерального прокурора, лише за січень-жовтень 2024 року слідчі відкрили майже 42 тисячі нових справ про СЗЧ та 20 тисяч - про дезертирство. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зареєстровано понад 95 тисяч випадків за обома статтями.

Донедавна законодавці на прохання Генштабу ЗСУ робили покарання для втікачів лише жорсткішим - нині за втечу з війська загрожує щонайменше п'ять років позбавлення волі. Проте у Державному бюро розслідувань, до підслідності якого належать правопорушення у військовій сфері, ще в травні визнавали: притягнути до кримінальної відповідальності усіх втікачів буде неможливо.

Натомість, за новими правилами, повертаючись з СЗЧ, військовослужбовці можуть обрати для подальшої служби інший підрозділ. За словами Олександра Гринчука, міноборони затвердило перелік із 17 батальйонів, куди направлятимуть колишніх втікачів.

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