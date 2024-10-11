Публічне СЗЧ: Суд відправив під варту військового Гнезділова

Публічне СЗЧ: Суд відправив під варту військового Гнезділова11 жовтня 2024 р.
Печерський районний суд Києва в п'ятницю, 11 жовтня, відправив під варту на два місяці військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який нещодавно публічно самовільно залишив військову частину (СЗЧ).
Як повідомляє "Суспільне", сам Гнезділов перед початком судового засідання заявив, що усвідомлював свої дії та зазначив, що не зможе продовжувати службу, поки не буде її чітких термінів. "Захист держави - обов'язок кожного громадянина, але без чітких термінів служби це перетворюється на кріпосне право, коли є цивільне суспільство і є каста військових, які є військовими довічно", - сказав він.
Також Гнезділов заявив, що оголосить голодування, якщо міністерство оборони України не напрацює законопроєкт про демобілізацію.
Тим часом захисник підозрюваного Олександр Шадрін заявив, що у затриманні Гнезділова є певні "політичні мотиви", щоб продемонструвати іншим військовим, що "органи працюють, що затримують таких осіб (військових, які самовільно залишили частину. - Ред.), що їх притягують до кримінальної відповідальності".
Під час засідання до зали суду підтримати Гнезділова прийшли учасники спільноти "Чіткі терміни служби".
Гнезділова звинувачують в дезертирстві
Гнезділов повідомив про СЗЧ у соціальних мережах 21 вересня, а 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура в сфері оборони Східного регіону відкрила за фактом цих публікацій кримінальне провадження щодо дезертирства.
За даними слідства, на початку вересня Гнезділов був направлений у госпіталь для медичного огляду військово-лікарською комісією, однак "насправді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше - впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання".
Гнезділову загрожує позбавлення волі до 12 років.