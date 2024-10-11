Публічне СЗЧ: Суд відправив під варту військового Гнезділова

Військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова взяли під варту на два місяці. Його підозрюють у дезертирстві.

Печерський районний суд Києва в п'ятницю, 11 жовтня, відправив під варту на два місяці військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який нещодавно публічно самовільно залишив військову частину (СЗЧ).

Як повідомляє "Суспільне" , сам Гнезділов перед початком судового засідання заявив, що усвідомлював свої дії та зазначив, що не зможе продовжувати службу, поки не буде її чітких термінів. "Захист держави - обов'язок кожного громадянина, але без чітких термінів служби це перетворюється на кріпосне право, коли є цивільне суспільство і є каста військових, які є військовими довічно", - сказав він.

Також Гнезділов заявив, що оголосить голодування, якщо міністерство оборони України не напрацює законопроєкт про демобілізацію.

Тим часом захисник підозрюваного Олександр Шадрін заявив, що у затриманні Гнезділова є певні "політичні мотиви", щоб продемонструвати іншим військовим, що "органи працюють, що затримують таких осіб (військових, які самовільно залишили частину. - Ред.), що їх притягують до кримінальної відповідальності".

Під час засідання до зали суду підтримати Гнезділова прийшли учасники спільноти "Чіткі терміни служби".

Гнезділова звинувачують в дезертирстві

Гнезділов повідомив про СЗЧ у соціальних мережах 21 вересня, а 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура в сфері оборони Східного регіону відкрила за фактом цих публікацій кримінальне провадження щодо дезертирства.

За даними слідства, на початку вересня Гнезділов був направлений у госпіталь для медичного огляду військово-лікарською комісією, однак "насправді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше - впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання".

Гнезділову загрожує позбавлення волі до 12 років.