В Україні зареєстровано 90 тис. випадків СЗЧ і дезертирства

В Україні зареєстровано 90 тис. випадків СЗЧ і дезертирства16 жовтня 2024 р.
Від початку 2022 року Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тисяч щодо дезертирства, повідомляє "Українська правда" у середу, 16 жовтня.
У відповіді Офісу генпрокурора на запит видання зазначається, що з січня 2022 до вересня 2024 року зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень за фактом СЗЧ (стаття 407 Кримінального кодексу України), серед них закрито 2 592.
Водночас за такий самий період зареєстровано 29 521 правопорушення у вигляді дезертирства (стаття 408 ККУ), з яких закрито 414.
Кількість СЗЧ і дезертирств зросла в 2024
При цьому за січень-вересень 2024-го зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже вчетверо більше дезертирств, ніж за аналогічний період минулого року.
У публікації наголошується, що кількість судових вироків за СЗЧ і дезертирство в десятки разів менша за чисельність зареєстрованих кримінальних правопорушень. Так, у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 - 2 165, упродовж січня-вересня 2024 року - 766. Щодо дезертирства у 2022 році винесено 179 вироків, у 2023 році - 195, упродовж січня-вересня 2024 року - 177.
Як повідомлялося, 21 вересня військовослужбовець 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов публічно заявив, що самовільно залишив частину задля привернення уваги до потреби встановлення термінів служби для мобілізованих. Військового затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.