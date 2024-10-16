В Україні зареєстровано 90 тис. випадків СЗЧ і дезертирства

З 2022 року Офісом генпрокурора зареєстровані майже 60 тисяч проваджень щодо самовільного залишення військової частини та 30 тисяч щодо дезертирства, повідомляє "Українська правда".

Від початку 2022 року Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тисяч щодо дезертирства, повідомляє "Українська правда " у середу, 16 жовтня.

У відповіді Офісу генпрокурора на запит видання зазначається, що з січня 2022 до вересня 2024 року зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень за фактом СЗЧ (стаття 407 Кримінального кодексу України), серед них закрито 2 592.

Водночас за такий самий період зареєстровано 29 521 правопорушення у вигляді дезертирства (стаття 408 ККУ), з яких закрито 414.

Кількість СЗЧ і дезертирств зросла в 2024

При цьому за січень-вересень 2024-го зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже вчетверо більше дезертирств, ніж за аналогічний період минулого року.

У публікації наголошується, що кількість судових вироків за СЗЧ і дезертирство в десятки разів менша за чисельність зареєстрованих кримінальних правопорушень. Так, у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 - 2 165, упродовж січня-вересня 2024 року - 766. Щодо дезертирства у 2022 році винесено 179 вироків, у 2023 році - 195, упродовж січня-вересня 2024 року - 177.

Як повідомлялося, 21 вересня військовослужбовець 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов публічно заявив, що самовільно залишив частину задля привернення уваги до потреби встановлення термінів служби для мобілізованих. Військового затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.