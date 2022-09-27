Шість тисяч цивільних вбито через напад РФ на Україну - ООН

Представники ООН зафіксували численні випадки катувань, зґвалтувань і вбивств на контрольованих Росією територіях. Також РФ перешкоджає їхньому доступу до українських полонених.

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні у період з 24 лютого до 25 вересня зафіксувала 5 996 смертей та 8 848 поранень цивільних осіб, зокрема, 382 загиблі дитини. "Фактичні числа набагато більші, оскільки збір і перевірка інформації з деяких районів, постраждалих від бойових дій, як і раніше, дуже ускладнені", - зазначили у вівторок, 27 вересня, в управлінні ООН з прав людини, представляючи чергову доповідь місії.

90 відсотків випадків загибелі або поранення цивільних осіб було задокументовано в районах, які контролюються Україною, 10 відсотків - у частинах Луганської та Донецької областей, окупованих Росією. "Переважна кількість втрат серед цивільних осіб, зафіксованих із 24 лютого, була спричинена застосуванням зброї вибухової дії у населених пунктах", - зазначили в ООН.

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Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя 22 вересня Фото: Dmytro Smolienko/Ukrinform/picture alliance/abaca

Більше 400 насильницьких затримань

В районах, контрольованих РФ, ООН зафіксовано 407 насильницьких зникнення та свавільних затримання цивільних, включаючи представників місцевої влади, журналістів та активістів. Серед затриманих також була одна дитина. 17 чоловіків та одна жінка згодом були знайдені мертвими.

За даними ООН, українські правоохоронці 47 разів свавільно затримували і 31 раз вчиняли дії, що можуть дорівнювати насильницьким зникненням, щодо людей, підозрюваних у підтримці збройних сил Росії та пов’язаних озброєних груп.

Із 38 цивільних, яких опитала місія після звільнення з російських "місць несвободи", 33 повідомили, що зазнали катувань і жорстокого поводження під час ув’язнення. У доповіді також задокументовано 34 скарги на катування та жорстоке поводження у випадках затримання, як повідомляється, правоохоронними органами України.

Від початку нападу Росії на Україну місія зафіксувала зґвалтування восьми жінок та однієї дівчинки, 15 випадків сексуального насильства як метод катування щодо чоловіків, 11 випадків примусу до публічного роздягання та вісім випадків інших форм сексуального насильства. "Тридцять випадків було скоєно збройними силами Російської Федерації, два випадки – Збройними силами або правоохоронними органами України, 11 випадків – цивільними особами або членами підрозділів територіальної оборони України", - зазначають управлінні ООН.

Жертвами свавільних затримань, катувань, жорстокого поводження та насильницьких зникнень українці також стають під час так званої "фільтрації" російськими військовими та пов’язаними озброєними групами.

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Українські військові звільнені з полону 21 вересня Фото: Ukrainian Security service/AA/picture alliance

РФ не допускає ООН у місяця утримання полонених

Місія мала безперешкодний доступ до місць утримання російських військовополонених на території України, однак так і не отримала конфіденційного доступу до жодного місця утримання українських полонених на контрольованих РФ територіях.

Переважна більшість українських військовополонених зазнавали катувань або жорстокого поводження. Задокументована загибель двох українських військовослужбовців унаслідок катувань. "Таке неналежне поводження з військовополоненими вочевидь є систематичним не тільки під час їх взяття у полон, але й після переведення в місця інтернування як на території України, яка окупована Російською Федерацією, так і в Російській Федерації" - зазначила голова місії ООН Матільда Богнер.

Деякі російські військовополонені також зазнавали катувань та жорстокого поводження з боку українських військовослужбовців, здебільшого під час взяття в полон чи переміщення до місць інтернування.

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17 загиблих журналістів і блогерів

З 24 лютого було вбито 17 журналістів, працівників ЗМІ та блогерів. Десять з них - під час активних бойових дій, інші - загинули за невідомих обставин у районах окупованих Росією. "Свобода вираження поглядів, зокрема, доступу до ЗМІ, обмежена в районах, які окуповані Російською Федерацією або контролюються збройними силами Російської Федерації чи пов'язаними озброєними групами", - наголошують в ООН.

Також в організації звертають увагу на подальше погіршення ситуації зі свободою вираження поглядів, об’єднання та мирних зібрань анексованому РФ Криму. "Місія задокументувала переслідування 89 осіб у Криму за "публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних сил Російської Федерації", відколи це законодавство було запроваджено в березні 2022 року", - повідомили в організації.

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