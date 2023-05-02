Силовики просять Раду переглянути питання виплат військовим

Голова парламентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив про надходження до парламенту листа від силового блоку щодо питання нарахування грошових виплат військовим. Про це народний депутат повідомив у вівторок, 2 травня, в своєму Telegram-каналі.

Лист підписали керівники міністерства оборони, генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), Служби безпеки України (СБУ), Національної гвардії, міністерства внутрішніх справ і Державної прикордонної служби. Вони розцінили як недостатню проголосовану депутатами поправку до нормативних актів, які регулюють нарахування грошової винагороди військовим.

Автори листа наголосили на тому, що система оплати служби військових має бути забезпечена реальним бюджетним фінансуванням. Ще одним важливим з точки зору силовиків аспектом є запровадження диференційованого підходу в оплаті служби військових і силовиків. Тож автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці військових за диференційованим підходом, а також із залученням командування та представників сектора національної безпеки і оборони.

Арахамія у своєму дописі запевнив: "Поділяємо такий підхід і вважаємо, що питання військових не можна вирішувати без участі самих військових. Тому будемо пропонувати відкласти розгляд постанови №8312-П (про скасування ухвалення законопроєкту №8312 , що блокує можливість його підписання до розгляду постанови. - Ред.) і негайно створити робочу групу з представників Верховної Ради, уряду та силового блоку, щоб напрацювати фінальне рішення стосовно чутливого для суспільства питання оплати праці наших захисників".

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На виплати бракує коштів

Після повномасштабного вторгнення Росії держава зобов'язалася виплачувати українським військовим доплати до регулярного грошового забезпечення - 100 тисяч гривень за участь у боях на передовій або 30 тисяч гривень за службу в тилу. Однак через брак коштів у січні 2023 року Кабінет міністрів вніс зміни до своєї постанови та скасував з 1 лютого централізовані та безумовні доплати в розмірі 30 тисяч гривень тим військовослужбовцям, що працюють у тилу. Для тих, хто на передовій, доплати залишили.

Скасування виплат викликало критику серед військових. Було зареєстровано кілька петицій на сайті президента з вимогою повернути доплати, які підтримала необхідна для розгляду кількість людей. Депутати Ради також подали кілька проєктів законів, які б дозволили повернути виплати, зокрема хоча б для медичних, логістичних та інших важливих підрозділів.

Зрештою, 10 квітня, розглядаючи зміни до закону про правовий режим воєнного стану, депутати проголосували за поправку, яка повертає 30 тисяч надбавки до зарплат військовим. Водночас уже за день після голосування процес ухвалення закону заблокували. Постанову, яка би розблокувала підписання закону, нардепи ще не розглядали.

Раніше в Раді наголошували, що повернення виплат військовим потребуватиме близько трильйона гривень додаткового фінансування.

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