  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Українські військові поблизу Бахмута, 3 квітня 2023 року
Українські військові поблизу Бахмута, 3 квітня 2023 рокуФото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

У Генштабі пояснили систему нарахування виплат військовим

Анастасія Шепелева
26 хв. тому

Додаткові 100 тисяч гривень отримують ті військові, які воюють на передовій. Водночас ті оборонці, які перебувають в зоні бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях, отримують додаткові 30 тисяч гривень.

https://p.dw.com/p/4QJiq

У Генеральному штабі Збройних сил України пояснили деталі щодо порядку нарахування додаткових виплат військовослужбовцям. Як повідомили в пресслужбі Генштабу у середу, 19 квітня, розмір додаткової грошової винагороди залежить від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям", - йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.

Снайпер ЗСУ: "Підемо в наступ, але поки справді тяжко..."

Так, найбільшу додаткову грошову винагороду - розміром у 100 тисяч гривень - отримують ті військові, які воюють безпосередньо на передовій, зазначається у повідомленні.

Водночас виплату у розмірі 30 тисяч гривень нараховують тим, хто виконує завдання в районах бойових дій, але не бере безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника незалежно від району виконання завдання.

Мінімальну заробітну плату військових підвищили з лютого

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються, зазначили в Генштабі ЗСУ. Разом з тим, там нагадали, що з 1 лютого 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення всім військовим підвищили до 20100 гривень.

Після повномасштабного вторгнення Росії Україна  зобов'язалася виплачувати українським військовим доплати до регулярного грошового забезпечення - 100 тисяч гривень за участь у боях на передовій або 30 тисяч гривень за службу в тилу. Однак Кабінет міністрів України з 1 лютого скасував централізовані та безумовні доплати в розмірі 30 тисяч гривень тим військовослужбовцям, що працюють у тилу.

Це спричинило незадоволення у суспільстві, згодом у квітні український парламент, розглядаючи зміни до закону про правовий режим воєнного стану, підтримав поправку, яка передбачає грошової винагороди у розмірі 30 тисяч гривень для військовослужбовців, поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Втім, вже за день після голосування за поправку процес ухвалення закону заблокували.

Читайте також: Доплати військовим: чи реально повернути 30 тисяч гривень тим, хто не воює

Військовим ЗСУ на передовій необхідна ротація

Пропустити розділ Топтема

Топтема

IRIS-T

Резніков підтвердив, що німецька IRIS-T прибула в Україну

Політика13 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

113-річна Шарлотте Кречманн не надто переймається своїм поважним віком

Народилася за кайзера: 113-річна німкеня не думає про смерть

Народилася за кайзера: 113-річна німкеня не думає про смерть

Стиль життя2 год. тому
external

80-та річниця повстання у Варшавському гетто

80-та річниця повстання у Варшавському гетто

Історія6 год. тому01:56 хв.
external

Як закордонні машини допомагають ЗСУ на фронті

Як закордонні машини допомагають ЗСУ на фронті

Конфлікти8 год. тому10:23 хв.
external

Муфтій, що воює за Україну

Муфтій, що воює за Україну

Суспільство9 год. тому01:48 хв.
Повстання у Варшавському гетто

Повстання у Варшавському гетто: сміливий крок до смерті

Повстання у Варшавському гетто: сміливий крок до смерті

Історія11 год. тому
Український військовий у лікарні в Києві після звільнення з полону, архівне фото

Як реабілітують звільнених з полону військовослужбовців

Як реабілітують звільнених з полону військовослужбовців

Конфлікти12 год. тому
На головну сторінку