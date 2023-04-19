У Генштабі пояснили систему нарахування виплат військовим

Додаткові 100 тисяч гривень отримують ті військові, які воюють на передовій. Водночас ті оборонці, які перебувають в зоні бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях, отримують додаткові 30 тисяч гривень.

У Генеральному штабі Збройних сил України пояснили деталі щодо порядку нарахування додаткових виплат військовослужбовцям. Як повідомили в пресслужбі Генштабу у середу, 19 квітня, розмір додаткової грошової винагороди залежить від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям", - йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.

Снайпер ЗСУ: "Підемо в наступ, але поки справді тяжко..." To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Так, найбільшу додаткову грошову винагороду - розміром у 100 тисяч гривень - отримують ті військові, які воюють безпосередньо на передовій, зазначається у повідомленні.

Водночас виплату у розмірі 30 тисяч гривень нараховують тим, хто виконує завдання в районах бойових дій, але не бере безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника незалежно від району виконання завдання.

Мінімальну заробітну плату військових підвищили з лютого

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються, зазначили в Генштабі ЗСУ. Разом з тим, там нагадали, що з 1 лютого 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення всім військовим підвищили до 20100 гривень.

Після повномасштабного вторгнення Росії Україна зобов'язалася виплачувати українським військовим доплати до регулярного грошового забезпечення - 100 тисяч гривень за участь у боях на передовій або 30 тисяч гривень за службу в тилу. Однак Кабінет міністрів України з 1 лютого скасував централізовані та безумовні доплати в розмірі 30 тисяч гривень тим військовослужбовцям, що працюють у тилу.

Це спричинило незадоволення у суспільстві, згодом у квітні український парламент, розглядаючи зміни до закону про правовий режим воєнного стану, підтримав поправку, яка передбачає грошової винагороди у розмірі 30 тисяч гривень для військовослужбовців, поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Втім, вже за день після голосування за поправку процес ухвалення закону заблокували.

Читайте також: Доплати військовим: чи реально повернути 30 тисяч гривень тим, хто не воює