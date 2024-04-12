Сікорський про зволікання Конгресу: На кону - довіра до США

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув американському Конгресу за затримку з ухваленням рішення про виділення Україні допомоги. В ефірі телеканалу CNN він нагадав, що українська влада попереджала партнерів про нестачу озброєння та неодноразово закликала Конгрес ухвалити це рішення. Водночас під час візиту до Києва лідер США Джо Байден запевнив українців у тому, що США зроблять "все, що потрібно" для допомоги Києву.

"Зараз ми маємо результат: українські ТЕС руйнують одну за іншою. Незабаром українські міста можуть лишитися без електрики. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців", - заявив Сікорський.

На його думку, "все, що потрібно", включає в себе артилерію та ракети для захисту українських міст. Він вкотре закликав спікера Палати представників Майка Джонсона "дати демократії ухвалити рішення" та винести питання подальшої допомоги на голосування, щоби гроші та необхідна зброя могли надійти до України.

"Якщо цього не буде, РФ завдаватиме нових руйнувань, а довіра до США буде під загрозою", - наголосив очільник МЗС Польщі.

Законопроєкт щодо України на розгляді конгресменів

Нагадаємо, Конгрес США з осені 2023 року не може погодити нову військову допомогу Україні. 13 лютого, після довгих перемовин, Сенат схвалив законопроєкт, який передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

Тепер цей документ має схвалити Палата представників, де, на відміну від Сенату, більшість мають республіканці. Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше назвав законопроєкт "свідомо непрохідним".

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