Денис Шмигаль: Україна хоче сигналу ЄС про європейську перспективу

Прем'єр-міністри країн "Асоційованого тріо" відвідали Брюссель, аби донести свою позицію перед самітом "Східного партнерства", запланованим на 15 грудня. У вівторок, 30 листопада, прем'єри України, Грузії та Молдови Денис Шмигаль, Іраклій Гарібашвілі та Наталія Гаврилиця зустрілися з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і спікером Європарламенту Давидом Сассолі, повідомляє кореспондент DW.

"Східне партнерство" та перспектива членства у ЄС

"Ситуація у "Східному партнерстві" перед самітом демонструє нагальну потребу переосмислити стратегічну мету цієї важливої ініціативи ЄС шляхом посилення її геополітичного значення та надання чіткого сигналу європейської перспективи для тих країн, які би хотіли йти вперед у їхніх відносинах з ЄС", - заявив Шмигаль на брифінгу після зустрічей з очільниками ЄС.

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Своєю чергою, Гарібашвілі додав, що головним меседжем глав трьох урядів був "намір тріо посилити інтеграцію наших країн з ЄС". "Що об'єднує наші три країни - це європейські прагнення та чіткий вибір наших суспільств стати членами Євросоюзу", - зазначив він.

Водночас заяви прем'єрки Молдови були менш однозначними, перспективу членства у своєму виступі вона не згадала. "Наша мета є зрозумілою: сильна незалежна та заможна Молдова, цілковито інтегрована з ЄС (…) Ми прагнемо глибшого політичного діалогу та подальшої економічної та секторальної інтеграції", - зауважила Гаврилиця.

Нагадаємо, ініціатива Євросоюзу "Східне партнерство", спрямована на Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан, Білорусь і Вірменію, не передбачає визнання "європейської перспективи", тобто перспективи членства у ЄС. Серед держав Євросоюзу зараз немає згоди, аби змінити таку ситуацію.

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Україна, Грузія та Молдова хочуть конкретних результатів

При цьому всі три прем'єри заявили про бажання досягнути чітких результатів на саміті "Східного партнерства". Так, Шмигаль висловився за наповнення програми "конкретним змістом", зокрема у поглибленні секторальної співпраці тріо з ЄС. Серед секторів він назвав "зелену" та цифрову трансформації, інфраструктуру, енергетику. "Україна, Грузія та Молдова зацікавлені погодити у форматі тріо лібералізацію ринку дорожніх перевезень з державами-членами ЄС", - зазначив прем'єр України. Ще одна ідея Києва - створення платформи між країнами тріо, яка би займалася питаннями енергетичної безпеки, надійності постачання енергоносіїв і декарбонізації.

За словами Гарібашвілі, тріо шукає нові можливості поглиблення політичної, економічної та секторальної інтеграції з ЄС. "Ми представили наші ініціативи посиленої співпраці у таких секторах, як інфраструктура, транспорт, енергетика, цифрова сфера, торгівля та економічна інтеграція, протидія зміні клімату, гібридним та кіберзагрозам", - зазначив Гарібашвілі.

"Асоційоване тріо надає перевагу конкретним цілям", - додала Гаврилиця. Серед прикладів вона назвала прагнення до зниження плати за роумінг і приєднання трьох країн до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).