Президент Литви виступає за інтеграцію України, Грузії та Молдови до ринку ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Євросоюз має запропонувати Україні, Грузії та Молдові можливість повної інтеграції до єдиного ринку ЄС. Про це він заявив у четвер, 21 жовтня, прибувши на саміт Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Дуже важливо подати чіткий сигнал нашим східним сусідам, що ЄС готовий до амбітної стратегічної політики щодо країн "Східного партнерства". Особливо "Асоційованому тріо" (Україні, Молдові і Грузії. - Ред.) ми маємо надіслати дуже чіткий сигнал, що ми готові до повної інтеграції цих країн до внутрішнього єдиного ринку ЄС", - заявив Науседа. Для інших країн "Східного партнерства", на його думку, слід говорити про "вибіркову" секторальну інтеграцію з ЄС.

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"Ми маємо використати нагоду саміту "Східного партнерства" у грудні, щоб мотивувати ці країни продовжити рух шляхом реформ та мотивувати населення цих країн дивитися на ЄС як на регіон, який раніше чи пізніше готовий прийняти їх до ЄС", - додав президент Литви.

ЄС готується до саміту "Східного партнерства" у грудні

Саміт "Східного партнерства" (СхП) попередньо заплановано на 15 грудня 2021 року в Брюсселі. Це ініціатива ЄС, спрямована на украплення зв'язків з шістьма країнами: Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном, Вірменією та Білоруссю. Цього року Київ, Тбілісі та Кишинів, що мають угоди про асоціацію з ЄС, створили так зване Асоційоване тріо. Водночас у Брюсселі доволі обережно ставляться до цієї ініціативи, бо не хочуть розколу "Східного партнерства".

Литва відома своєю активною позицією в підтримці швидшої та глибшої європейської інтеграції України та інших асоційованих країн. Ідея повної їхньої інтеграції до внутрішнього ринку ЄС зараз є спірною всередині об'єднання. Але при цьому Євросоюз готовий до поглиблення секторальної співпраці з країнами СхП.

Підготовка до саміту "Східного партнерства" є однією з тем зустрічі глав держав і урядів країн ЄС 21-22 жовтня у Брюсселі. Водночас головними питаннями на ній будуть високі ціни на енергоносії, верховенство права у Польщі та міграція, зокрема через територію Білорусі.