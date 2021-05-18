Серцеві хвороби. Інсульту часто передує миготлива аритмія

Серце стукотить нерегулярно і швидко, збивається та затинається, пульс зростає до 160 ударів на хвилину. Наслідком цього стають страх і панічні атаки. Зрештою, серце - наш найважливіший орган. Фібриляція передсердь або миготлива аритмія - порушення ритму скорочення передсердь. Підступність полягає в тому, що це може або швидко й без жодної шкоди минути, або призвести до небезпечних для життя ситуацій.

"Спершу пацієнт відчуває безладне і переважно також пришвидшене серцебиття. Серце збивається з ритму, стукотить нерегулярно, починає шалено швидко і відчутно сильно калатати. Це може супроводжуватися сильним потовиділенням і задишкою, а також відчуттям стиснення у грудях і запамороченням", - пояснює професор Андреас Ґетте (Andreas Götte), головний лікар відділення кардіології в лікарні імені святого Вінсента у Падеборні.

Пацієнт помічає, що щось не так. Фібриляцію передсердь - порушення серцевого ритму - часто не розпізнають і не діагностують. Лише в Німеччині ця проблема є приблизно в 1,8 мільйона людей, при цьому дехто з них про це не знає.

Що відбувається при аритмії

Неправильна електрична стимуляція може спричинити миготливу аритмію. Це починається найчастіше в легеневих венах, які входять у ліве передсердя. Якщо серцебиття нерегулярне, то шлуночки серця та передсердя стають неспроможними надійно та скоординовано скорочуватися.

Якщо серце упродовж тривалого часу стукотить неконтрольовано, а пульс перевищує 110 ударів на хвилину, то часто розвивається слабкість серцевого м'яза. Оскільки серце і вдень, і вночі стукотить неврегульовано, тобто мусить працювати на повну потужність, серцевий м'яз втомлюється.

Як наслідок у певних ділянках передсердь можуть формуватися тромби. Ці згустки крові можуть від серця артеріями транспортуватися до голови. Артерії забиваються і це може призвести до інсульту або емболії.

Зважати на попереджувальні сигнали

Не лише нерегулярне й уривчасте серцебиття є серйозним попереджувальним сигналом того, що щось не так. До цього у пацієнтів часто додаються й інші скарги. Знижується працездатність, раптом стає важко піднятися вгору сходами.

У такому разі потрібно звернутися до лікаря. Він може з'ясувати, чи йдеться про нестрашні "перебої" серця, що само швидко минеться, чи це вже справді миготлива аритмія. Якщо так, то це потрібно негайно лікувати.

Якщо серце надсилає тривожні сигнали, не варто зволікати з консультацією у лікаря

Підвищений тиск як фактор ризику

Вплив на ритм серцебиття може мати, зокрема, підвищений тиск. Близько 60 відсотків пацієнтів з підвищеним тиском стикаються і з проблемою миготливої аритмії. Іншими вагомими факторами є діабет або захворювання легенів. "До змін у передсердях можуть призводити і захворювання щитовидної залози або зловживання алкоголем", - каже Ґетте.

У людей з миготливою аритмією нерідко падають когнітивні здібності. Це може бути пов'язано з нерівномірним кровотоком у мозку, каже Ґетте. "Частіше ніж в інших пацієнтів зустрічається розвиток деменції. У довгостроковій перспективі страждає і функціональність нирок", - пояснює Ґетте.

Поширені способи лікування

Аби миготлива аритмія не призвела до серцевого нападу, лікар зазвичай прописує медикаменти, що розріджують кров. Ці ліки допомагають уникнути формування тромбів. Розріджувачі крові тим важливіші, чим більше факторів ризику у кожному випадку.

Утім, ці ліки можуть мати побічні дії. Зокрема, підвищена схильність до кровотечі. Проявами цього можуть бути часті кровотечі ясен або кров з носу. Навіть у випадку незначної рани кров значно важче зупинити.

Тому перед кожною серйозною операцією лікарі запитують пацієнта, чи не приймає він розріджуючі кров препарати. Це стосується навіть таких відносно слабких засобів як аспірин.

У продажу є чимало зручних пристроїв, які допомагають тримати пульс під контролем

Нові терапії при порушеннях серцевого ритму

Нерідко лікарі намагаються взяти під контроль миготливу аритмію, знизивши частоту серцебиття і таким чином попередити розвиток слабкості серцевого м'яза. Якщо приборкати аритмію не вдається, подекуди кардіологи вдаються до терапії за допомогою кардіоверсії - дефібриляції за допомогою постійного електроструму. "Електроди фіксуються на грудях, після чого запускається доволі потужний електричний імпульс. Таким чином синусовий вузол, який являє собою щось на кшталт "батареї" нашого серця, стимулюється, щоб він спробував відновити правильний ритм серця", - пояснює Ґетте.

Вже успішно пройшли випробування ціла низка препаратів проти аритмії. Однак дедалі частіше лікарі вдаються і до немедикаментозної терапії. Наприклад, катетерної абляції. Ця терапія передбачає проникнення до лівого передсердя за допомогою катетера і пунктуальний радіочастотний вплив, за допомогою якого стабілізується ритм серцебиття.

Можлива профілактика

Діагностувати миготливу аритмію буває непросто, адже нерідко пацієнти тривалий час не спостерігають жодних симптомів. Тому Ґетте рекомендує пацієнтам з групи ризику регулярно проходити обстеження, самостійно контролювати пульс. Робити це можна, зокрема, за допомогою звичайних тонометрів.

Важливо також багато рухатися, їсти здорову їжу і тримати вагу у нормі. Ну і, звісно, не палити і не зловживати алкоголем. Варто також пам'ятати, що так само шкідливим є зловживання кавою, не йде на користь здоров'ю і стрес.