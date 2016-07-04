Сербія передумала висилати посла Чорногорії

Сербія скасувала рішення про висилку посла Чорногорії в Белграді Тарзана Мілошевича. Про це сербська прем'єр-міністерка Ана Брнабич повідомила після зустрічі з президентом і міністром закордонних справ у неділю, 29 листопада. Віденська конвенція про дипломатичні відносини важлива, "але наша дружба з Чорногорією важливіша", зазначила Брнабич.

"Будь-яке подальше загострення становища сербів в Чорногорії не в наших чи в їхніх інтересах", - підкреслила сербська прем'єрка. Вона висловила надію на те, що скасування рішення про висилку дипломата "буде витлумачено як акт доброї волі", а обидві держави продовжать покращувати відносини.

Чорногорія звинуватила посла Сербії у втручанні у внутрішні справи

Напередодні Сербія оголосила посла Чорногорії персоною нон грата за принципом взаємності після того, як чорногорська влада розпорядилися вислати сербського посла Володимира Божовича. Сербське міністерство закордонних справ наказало дипломату покинути країну протягом 72 годин.

МЗС Чорногорії заявило, що сербський дипломат протягом довгого часу втручався у внутрішні справи країни. Причиною стали висловлювання Божовича, який називав рішення Подгорицької скупщини (парламенту) про об'єднання з Сербією в 1918 році "звільненням" і "рішенням доброї волі" чорногорського народу. МЗС Чорногорії вказало, що в 2018 році парламент країни ухвалив резолюцію про скасування рішення Подгорицької скупщини, тож висловлювання посла Сербії принижують нинішній чорногорський парламент.

Попереду урядові зміни в Чорногорії

Нинішній дипломатичний скандал стався за кілька днів до урядових змін у Подгориці. 2 грудня парламент Чорногорії має затвердити новий уряд, який підтримує широкий опозиційний альянс. Упродовж майже 30 років Чорногорією на різних посадах керував президент Міло Джуканович. Домінуючою силою в новій правлячій коаліції є просербський і проросійський Демократичний фронт (ДФ). Його менші політичні союзники по коаліції прозахідні, але, як і ДФ, вони виступають проти Джукановича. В ході коаліційних переговорів було досягнуто домовленості про те, що членство в НАТО і процес вступу в ЄС не повинні ставитися під сумнів.

До проголошення незалежності в 2006 році Чорногорія входила до складу конфедеративної держави Сербія і Чорногорія. Нині і Сербія, і Чорногорія є кандидатами на вступ до Євросоюзу.

Водночас у Чорногорії й досі не вщухають дебати про національну самоідентичність, адже майже 30 відсотків із 620 000 жителів країни - етнічні серби.