Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів

Чорногорія оголосила посла Сербії в Подгориці Володимира Божовича персоною нон грата. Відповідну заяву опубліковано на сайті міністерства закордонних справ країни в суботу, 28 листопада.

У МЗС заявили, що дипломат протягом тривалого часу втручався у внутрішні справи Чорногорії, попри неодноразові попередження про неприпустимість такої поведінки. Божович називав рішення Подгорицької скупщини (парламенту) про об'єднання з Сербією в 1918 році "звільненням" і "актом доброї волі" чорногорського народу.

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Натомість МЗС Чорногорії вказав, що у 2018 році парламент країни ухвалив резолюцію про скасування рішення Подгорицької скупщини, тож висловлювання посла Сербії принижують нинішній чорногорський парламент.

Через кілька годин Сербія оголосила персоною нон грата посла Чорногорії в Белграді Тарзана Мілошевича, керуючись принципом взаємності. Сербське міністерство закордонних справ наказало дипломатові покинути країну протягом 72 годин.

Попереду урядові зміни в Чорногорії

Нинішній дипломатичний скандал стався за чотири дні до урядових змін у Подгориці. Наступної середи парламент Чорногорії має затвердити новий уряд, який підтримує широкий опозиційний альянс. Упродовж майже 30 років Чорногорією на різних посадах керував президент Міло Джуканович. Домінуючою силою в новій правлячій коаліції є просербський і проросійський Демократичний фронт (ДФ). Його менші політичні союзники по коаліції прозахідні, але вони, як і ДФ, теж виступають проти Джукановича. Під час коаліційних переговорів було досягнуто домовленості про те, що членство Чорногорії в НАТО і процес вступу до Європейського Союзу не мають ставитися під сумнів.

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До проголошення незалежності в 2006 році Чорногорія входила до складу конфедеративної держави Сербія і Чорногорія. Нині і Сербія, і Чорногорія є кандидатами на вступ до Євросоюзу.

Водночас у Чорногорії й досі не вщухають дебати про національну самоідентичність, адже майже 30 відсотків із 620 000 жителів країни - етнічні серби.