 Партія президента Чорногорії випереджає на виборах проросійську коаліцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2020

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Новини

Партія президента Чорногорії випереджає на виборах проросійську коаліцію

Демократична партія соціалістів Чорногорії, за прогнозами, може отримати лише 30 місць у парламенті. Експерти пов'язують слабкий результат партії президента зі спірним законом про віросповідання.

Виборча дільниця в Подгориці, 30 серпня 2020 року

Виборча дільниця в Подгориці, 30 серпня 2020 року

Екзитполи на парламентських виборах в Чорногорії свідчать про тісну боротьбу прозахідних і проросійських політичних сил. Після обробки 95 відсотків бюлетенів Демократична партія соціалістів (ДПС) Чорногорії може отримати 30 мандатів з 81, випливає з даних Центру моніторингу та досліджень CeMI, опублікованих в ніч на понеділок, 31 cерпня. Її найближчому супернику - проросійському "Демократичному фронту" - можуть дістатися 27 місць у парламенті.

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За підсумками попередніх виборів прозахідна ДПС, головою якої є чинний президент Міло Джуканович, отримала 36 мандатів. Експерти пов'язують нинішній слабкий результат з прийняттям закону "Про свободу віросповідання" в кінці грудня 2019 року. Документ, що викликав критику Сербської православної церкви, передбачає, що в державну власність має бути передано все церковне майно, включно зі спорудами і землями релігійних громад. Його прийняття призвело до масових антиурядових протестів за участю священнослужителів.

Джуканович фактично керує республікою майже 30 років. Критики звинувачують главу держави в корупції, переслідуванні незалежних ЗМІ та маніпуляціях на виборах.

Скупщина Республіки Чорногорія (однопалатний парламент) складається з 81 депутата. Їх обирають за партійними списками за системою пропорційного представництва шляхом прямого таємного голосування строком на 4 роки.

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