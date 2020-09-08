 Сербія відмовилась брати участь у військових навчаннях в Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сербія відмовилась брати участь у військових навчаннях в Білорусі

Брюссель наполегливо рекомендував Белграду відмовитися від навчань з Росією і Білоруссю, заявив міністр оборони Сербії.

Сербські військові на параді в Белграді (архівне фото)

Сербські військові на параді в Белграді (архівне фото)

Сербія відмовилася від участі у військових навчаннях "Слов'янське братерство - 2020", які мали відбутись у вересні на полігоні "Брестський". Про це в середу, 9 вересня, повідомив міністр оборони Сербії Александар Вулін.

За його словами, Белград потрапив під "сильний і незаслужений" тиск з боку Брюсселя - керівництво Євросоюзу наполегливо рекомендувало відмовитися від участі в спільних з Росією і Білоруссю маневрах. "Нас просили, поклавши в основу наше європейське майбутнє ..., відмовитися від запланованих військових навчань з Білоруссю", - сказав Вулін. В результаті нейтральна держава Сербія заморожує всі військові навчання з будь-якими країнами на шість місяців.

Читайте також: Росія введе війська в Білорусь для участі у маневрах

Сербія і Білорусь зберігають двосторонні відносини, президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав Белград з візитом в грудні 2019 року. Водночас Белград прагне стати членом ЄС і підтримав європейську критику щодо серпневих президентських виборів у Білорусі, не визнаючи їх ні чесними, ні вільними. Прибуття сербських військових в Білорусь планувалося на 10-15 вересня. Військові навчання "Слов'янське братерство" проводяться щорічно, в 2019 році вони проходили в Сербії.

Азербайджан відмовився брати участь в навчаннях у Росії

Також 6 вересня стало відомо, що від участі у військових навчаннях "Кавказ - 2020", що плануються у вересні на півдні Росії, відмовився Азербайджан. Ще раніше це зробила Індія, тож тепер в них візьмуть участь військові тільки чотирьох країн: Білорусі, М'янми, Ірану і Пакистану.

Дивитись відео 02:39

"Росія тренується на випадок глобальної війни": експерти про "Схід-2018" (11.09.2018)

Також за темою

Weißrussland Zapad-2017 Militärmanöver

Росія введе війська в Білорусь для участі у маневрах 08.09.2020

Підрозділи збройних сил РФ, а також Сербії візьмуть участь у антитерористичних тактичних навчаннях "Слов'янське братство - 2020" на території Білорусі.

Deutsche Flagge

Уряд ФРН закликає Лукашенка до діалогу з народом 09.09.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має припинити переслідування своїх опонентів і репресії й вести діалог з народом, наголошує Берлін.

Litauen | Pressetermin mit Svetlana Tichanovskaja

Тихановська закликала ПАРЄ чинити тиск на Олександра Лукашенка 08.09.2020

Після фальсифікації результатів президентських виборів Олександр Лукашенко не є легітимним президентом Білорусі, заявила його опонентка Світлана Тихановська в ПАРЄ.

Реклама

Докладно

Логотип соціальної мережі Facebook

Суд у ФРН зобов'язав Facebook відкрити сторінку померлої

Сторінки людей в соцмережах існують і після смерті користувачів. Суд вирішив, що спадкоємці мають право доступу до них.  

Літак, застереженя від подорожей,

У ФРН скасують загальне застереження щодо поїздок за межі ЄС

З жовтня в ФРН запровадять індивідуальний підхід для поїздок у країни за межами ЄС та Шенгенської зони.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  