Сербія відмовилась брати участь у військових навчаннях в Білорусі

Сербія відмовилася від участі у військових навчаннях "Слов'янське братерство - 2020", які мали відбутись у вересні на полігоні "Брестський". Про це в середу, 9 вересня, повідомив міністр оборони Сербії Александар Вулін.

За його словами, Белград потрапив під "сильний і незаслужений" тиск з боку Брюсселя - керівництво Євросоюзу наполегливо рекомендувало відмовитися від участі в спільних з Росією і Білоруссю маневрах. "Нас просили, поклавши в основу наше європейське майбутнє ..., відмовитися від запланованих військових навчань з Білоруссю", - сказав Вулін. В результаті нейтральна держава Сербія заморожує всі військові навчання з будь-якими країнами на шість місяців.

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Сербія і Білорусь зберігають двосторонні відносини, президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав Белград з візитом в грудні 2019 року. Водночас Белград прагне стати членом ЄС і підтримав європейську критику щодо серпневих президентських виборів у Білорусі, не визнаючи їх ні чесними, ні вільними. Прибуття сербських військових в Білорусь планувалося на 10-15 вересня. Військові навчання "Слов'янське братерство" проводяться щорічно, в 2019 році вони проходили в Сербії.

Азербайджан відмовився брати участь в навчаннях у Росії

Також 6 вересня стало відомо, що від участі у військових навчаннях "Кавказ - 2020", що плануються у вересні на півдні Росії, відмовився Азербайджан. Ще раніше це зробила Індія, тож тепер в них візьмуть участь військові тільки чотирьох країн: Білорусі, М'янми, Ірану і Пакистану.