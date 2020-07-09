Патріарх Сербський Іриней помер від COVID-19

Патріарх Іриней, предстоятель Сербської православної церкви (СПЦ), помер від COVID-19. Про це в п'ятницю, 20 листопада, повідомила СПЦ.

90-річний Іриней дотримувався консервативних поглядів та мав великий політичний вплив у країні. Він був обраний предстоятелем Сербської православної церкви в січні 2010 року.

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Патріарху діагностували COVID-19 ще 5 листопада, через кілька днів після поховання чорногорського митрополіта Амфілохія, який теж помер від COVID-19. На його дводенному похороні багато людей не дотримувалися маскового режиму та соціальної дистанції, повідомляє агентство dpa.

Відтоді Іриней лікувався в військовому шпиталі в Белграді. Напередодні надходили повідомлення про погіршення стану патріарха, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, у Сербії з початку пандемії зафіксовано 104,1 тисячі випадків зараження коронавірусом, 1110 пацієнтів померли.