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HIMARS
HIMARSФото: Petra News Agency/dpa/picture alliance
КонфліктиСполучені Штати Америки

Сенат США схвалив допомогу Україні на 12 мільярдів доларів

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Палата представників може схвалити надання Україні ще 12 мільярдів доларів 30 вересня. Закон має підписати президент США Джо Байден.

https://www.dw.com/uk/senat-ssa-shvaliv-dopomogu-ukraini-na-12-milardiv-dolariv/a-63291812

Сенат США (верхня палата Конгресу. - Ред.) схвалив закон про тимчасове фінансування урядових програм, який передбачає понад 12,3 мільярда доларів екстреної допомоги Україні, повідомило 29 вересня американське видання The New York Times.

Закон продовжує фінансування американського уряду та його діяльності після завершення фінансового року (30 жовтня. - Ред.) - до 16 грудня. За даними, The Washington Post, у ньому 7,8 мільярда доларів передбачені на військову допомогу Україні, 4,5 мільярда - на підтримку економічної стабілізації та 35 мільйонів доларів - на забезпечення ядерної безпеки та реагування на можливі ядерні інциденти в Україні.

Документ направлений до Палати представників (нижньої палати парламенту. - Ред.), яка має ухвалити його вже 30 вересня. Після цього закон має підписати президент США Джо Байден.

16 мільярдів доларів військової допомоги США Україні з 24 лютого

Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, США передали Києву понад 16,2 мільярда доларів військової допомоги. Всього від приходу до влади Байдена Україна отримала від США близько 16,9 мільярда доларів безпекової допомоги, а з 2014 року - приблизно 19 мільярдів. 

Останній, 22й транш, США оголосили 28 вересня. В рамках нової допомоги на 1,1 мільярда доларів Київ має отримати системи захисту від російських безпілотників іранського виробництва, які все частіше розгортають на лінії зіткнення, а також 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Водночас у міністерстві оборони США заявили, що доставка в Україну нових HIMARS займе роки

Керівник провладної фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія у відповідь запевнив, що Україна наполягатиме на тому, щоби отримати установки чим найшвидше. "На рівні парламенту США ми працюємо над тим, щоб робити свопи (swap): ми забираємо вже готову зброю, навіть якщо вона й була в користуванні, а американська армія отримає нову. Це виграшна ситуація для обох сторін. Зараз ідуть перемовини стосовно систем HIMARS, про передачу яких нещодавно було оголошено. Ми хочемо отримати установки вже зараз, а американська армія отримає через рік-півтора їм заміну", - сказав він.  

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