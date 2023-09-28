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ЗМІЛатвія

Сейм Латвії заборонив російську мову в громадських ЗМІ

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
28 вересня 2023 р.

З 2026 року забороняється мовлення російською мовою на Латвійському телебаченні та Латвійському радіо. Рішення підтримала більшість законодавців у Сеймі Латвії.

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Парламент Латвії (архівне фото)
Парламент Латвії (архівне фото)Фото: Edijs Palens/Xinhua/picture alliance

Депутати парламенту Латвії - Сейму - переважною більшістю голосів підтримали заборону на ведення мовлення російською мовою латвійськими громадськими ЗМІ з 2026 року. Рішення було ухвалено під час засідання латвійського парламенту у четвер, 28 вересня. Власне, таку заборону містить Концепція національної безпеки, яку законодавці підтримали. Зокрема, вона передбачає заборону громадським ЗМІ - Латвійському телебаченню та Латвійському радіо - з 2026 року вести мовлення російською мовою, повідомляє латвійське видання Lsm.lv.

Повідомляється, що "за" проголосували 68 парламентарів. "Проти" були 10 депутатів, ще низка депутатів не голосувала.

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Зазначається, що Сейм підтримав Концепцію національної безпеки, "попри категоричні заперечення Ради з суспільних електронних ЗМІ (SEPLP), Латвійського телебачення і Латвійського радіо та їхні заклики переглянути ту частину документа, що стосується інформаційного простору та передбачає заборону для LTV і LR на створення й розповсюдження контенту російською мовою".

Нагадаємо, раніше експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі рекомендувала вживати історичну балтійську або германську назву щодо російського ексклаву Калінінград.

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