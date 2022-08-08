СДПН не захотіла виключати Шредера з партії за дружбу з Путіним

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Спеціальна комісія СДПН у Ганновері не побачила приводів для винесення осуду чи виключення з партії Ґергарда Шредера через його роботу в російських держконцернах та дружбу з Путіним.
Спеціальна комісія Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Ганновері (Нижня Саксонія) не бачить підстав для винесення осуду або виключення із СДПН колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder). Рішення винесено у понеділок, 8 серпня.
Комісія ухвалила, що Шредер "не винен у порушенні правил партії, оскільки жоден факт порушення з його боку не доведений". У комісії уточнили, що підставою для дисциплінарного стягнення може бути "порушення статуту, принципів чи порядку Соціал-демократичної партії". Тільки за наявності цих фактів можуть вживатися дисциплінарні заходи - з урахуванням того, "чи було завдано серйозної шкоди партії".
Представники комісії наголошують, що "заклики до агресивної війни або виправдання войовничого нападу однієї держави на іншу несумісні із членством у СДПН". Проте Шредер і не озвучував подібних закликів, зазначили у комісії. "Навпаки, він уже в день російського вторгнення в Україну заявив, що інтереси безпеки Росії не виправдовують використання військових засобів", - наголосили там.
І хоча чіткіше позначення позиції було б "бажаним та доречним", висловлювання ексканцлера не говорять про те, що він настільки віддалився від лінії СДПН, що соціал-демократи не можуть більше з цим миритися, вважають однопартійці.
Прихильність Шредера до дружби з президентом РФ Володимиром Путіним також не є порушенням статуту, переконані в комісії. Скоріше, це - "частина суто особистої сфери, пов'язаної з вибудовуванням його життя", - яким би "незрозумілим чи незбагненним" цей підхід не здавався з соціал-демократичної точки зору, вказується в обґрунтуванні.
У зв'язку з цим провадження буде припинено. Шредеру будуть відшкодовані процесуальні витрати, а заявники проти нього повинні будуть покрити витрати самостійно.
Рішення комісії може бути оскаржене в окружній комісії міста протягом двох тижнів. Місяць відводиться на те, щоб відповідні аргументи були подані у письмовій формі.
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Раніше в Соціал-демократичній партії Німеччини проти Шредера було запущено процедуру позбавлення членства, відповідні заяви надійшли від 17 районних та міських партійних об'єднань. У партії від нього дистанціювалися його колишні найближчі соратники, у тому числі нинішній федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).
Наприкінці травня колишній канцлер був позбавлений у Німеччині низки привілеїв. Так, бюджетний комітет Бундестагу ухвалив рішення про закриття його офісу, на витрати з персоналу якого лише у 2021 році з державного бюджету пішло понад 400 тисяч євро. Однак 78-річний політик, як і раніше, має право на особисту охорону та пенсію.
У день повномасштабного вторгнення РФ в Україну - 24 лютого - ексканцлер публічно закликав Москву якнайшвидше покласти край війні та "пов'язаним з нею стражданням людей в Україні". "Це - відповідальність російського уряду", - написав ексглава уряду ФРН у соцмережі LinkedIn, додавши, що інтереси безпеки Росії не виправдовують використання військових засобів.
Екс-канцлер Німеччини з 2017 року очолював наглядову раду директорів російської державної нафтової компанії "Роснефть". У травні політик заявив про неможливість продовження своїх повноважень.
У середу, 3 серпня, в інтерв'ю тижневику Stern та телеканалам RTL/n-tv Шредер заявив, що Путін хотів би знайти вирішення конфлікту з Україною та Заходом шляхом переговорів.
Шредер знову назвав вторгнення РФ в Україну "помилкою російського уряду", але водночас вкотре відмовився розривати свої особисті стосунки з російським президентом. Дружина політика підтвердила, що той наприкінці липня "проводив переговори щодо енергетичної політики в Москві".
На початку березня, через кілька днів після початку повномасштабної війни РФ проти України, Шредер теж приїжджав до Москви і також говорив з Путіним про війну. Після цього він заявив, що Кремль зацікавлений у переговорному рішенні.
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