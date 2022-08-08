СДПН не захотіла виключати Шредера з партії за дружбу з Путіним

Спеціальна комісія Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Ганновері (Нижня Саксонія) не бачить підстав для винесення осуду або виключення із СДПН колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder). Рішення винесено у понеділок, 8 серпня.

Комісія ухвалила, що Шредер "не винен у порушенні правил партії, оскільки жоден факт порушення з його боку не доведений". У комісії уточнили, що підставою для дисциплінарного стягнення може бути "порушення статуту, принципів чи порядку Соціал-демократичної партії". Тільки за наявності цих фактів можуть вживатися дисциплінарні заходи - з урахуванням того, "чи було завдано серйозної шкоди партії".

"Не озвучував закликів до війни"

Представники комісії наголошують, що "заклики до агресивної війни або виправдання войовничого нападу однієї держави на іншу несумісні із членством у СДПН". Проте Шредер і не озвучував подібних закликів, зазначили у комісії. "Навпаки, він уже в день російського вторгнення в Україну заявив, що інтереси безпеки Росії не виправдовують використання військових засобів", - наголосили там.

І хоча чіткіше позначення позиції було б "бажаним та доречним", висловлювання ексканцлера не говорять про те, що він настільки віддалився від лінії СДПН, що соціал-демократи не можуть більше з цим миритися, вважають однопартійці.

"Дружба з Путіним - особисте питання"

Прихильність Шредера до дружби з президентом РФ Володимиром Путіним також не є порушенням статуту, переконані в комісії. Скоріше, це - "частина суто особистої сфери, пов'язаної з вибудовуванням його життя", - яким би "незрозумілим чи незбагненним" цей підхід не здавався з соціал-демократичної точки зору, вказується в обґрунтуванні.

У зв'язку з цим провадження буде припинено. Шредеру будуть відшкодовані процесуальні витрати, а заявники проти нього повинні будуть покрити витрати самостійно.

Рішення комісії може бути оскаржене в окружній комісії міста протягом двох тижнів. Місяць відводиться на те, щоб відповідні аргументи були подані у письмовій формі.

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Процедура позбавлення членства

Раніше в Соціал-демократичній партії Німеччини проти Шредера було запущено процедуру позбавлення членства, відповідні заяви надійшли від 17 районних та міських партійних об'єднань. У партії від нього дистанціювалися його колишні найближчі соратники, у тому числі нинішній федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

Наприкінці травня колишній канцлер був позбавлений у Німеччині низки привілеїв. Так, бюджетний комітет Бундестагу ухвалив рішення про закриття його офісу, на витрати з персоналу якого лише у 2021 році з державного бюджету пішло понад 400 тисяч євро. Однак 78-річний політик, як і раніше, має право на особисту охорону та пенсію.

У день повномасштабного вторгнення РФ в Україну - 24 лютого - ексканцлер публічно закликав Москву якнайшвидше покласти край війні та "пов'язаним з нею стражданням людей в Україні". "Це - відповідальність російського уряду", - написав ексглава уряду ФРН у соцмережі LinkedIn, додавши, що інтереси безпеки Росії не виправдовують використання військових засобів.

Екс-канцлер Німеччини з 2017 року очолював наглядову раду директорів російської державної нафтової компанії "Роснефть". У травні політик заявив про неможливість продовження своїх повноважень.

Поїздки до Москви

У середу, 3 серпня, в інтерв'ю тижневику Stern та телеканалам RTL/n-tv Шредер заявив, що Путін хотів би знайти вирішення конфлікту з Україною та Заходом шляхом переговорів.

Шредер знову назвав вторгнення РФ в Україну "помилкою російського уряду", але водночас вкотре відмовився розривати свої особисті стосунки з російським президентом. Дружина політика підтвердила, що той наприкінці липня "проводив переговори щодо енергетичної політики в Москві".

На початку березня, через кілька днів після початку повномасштабної війни РФ проти України, Шредер теж приїжджав до Москви і також говорив з Путіним про війну. Після цього він заявив, що Кремль зацікавлений у переговорному рішенні.

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