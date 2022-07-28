Шредер і Шольц у політтеатрі. ЗМІ ФРН про зустріч із Путіним та турбіною

Два візити федеральних канцлерів Німеччини - чинного Олафа Шольца (Olaf Scholz) на завод компанії Siemens Energy і колишнього Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) до Москви - опинилися в центрі уваги німецьких політиків та ЗМІ. Обидві поїздки були пов'язані з війною, яку Росія розв'язала проти України, та енергетичною кризою в Європі, що виникла через російський газ. Реакції виявилися діаметрально протилежними.

Die Welt: Контрпропагандистська місія Шольца

Поїздкою у Мюльгайм-ан-дер-Рур Олаф Шольц виконує контрпропагандистську місію, пише німецьке видання Die Welt. Там, на заводі компанії Siemens Energy, з середини липня перебуває турбіна для газопроводу "Північний потік", що проходила техобсоуговування у Канаді і відсутність якої, за версією російського "Газпрому", є причиною різкого скорочення поставок газу до Європи.

Разом із главою Siemens Energy Крістіаном Брухом (Christian Bruch) Олаф Шольц хоче "особисто продемонструвати, що турбіна чекає на свою годину - і у такий спосіб викрити росіян, які тижнями пручаються її прийому, наводячи все нові приводи".

"Мені важливо дати зрозуміти, що турбіну можна використати будь-коли", - каже Шольц. "Ніщо не заважає її подальшому транспортуванню до Росії. Російський отримувач має заявити, що він хоче отримати турбіну і надати необхідну митну інформацію для її транспортування до Росії". Всі інші дозволи, наголошує Шольц, були отримані як від ЄС та Німеччини, так і від Канади", - зазначає Die Welt.

SZ: Шольц хоче показати німцям брехню Путіна

"Не тільки економічні перспективи країни, а й політичні перспективи канцлера" залежать від того, чи Німеччина зможе пристосуватися до того, що Шольц у Мюльгайм-ан-дер-Рурі назвав "путінським блефом", - вважає газета Süddeutsche Zeitung. Меседж канцлера звернений не так до російського президента, як до пересічних німців - мовляв, дивіться, річ не у цій турбіні, що пройшла першокласне техобслуговування.

"Так само мало, як сама турбіна, яка, за даними Siemens, знадобиться лише у вересні, впливає на скорочення поставок газу, так і її встановлення впливає на те, щоб перешкодити Путіну у винаході нових приводів для того, аби скоротити або навіть повністю припинити постачання газу", - стверджує Süddeutsche Zeitung.

FAZ про Шредера: Спроба підірвати позицію уряду ФРН

За діями "Газпрому", який без обґрунтованих причин скоротив постачання газу до Німеччини газопроводом "Північний потік" до 20 відсотків від можливих потужностей, стоїть спроба "запустити паралельний газопровід "Північний потік- 2", який уряд Німеччини відмовився санкціонувати після вторгнення Росії до України", вважає газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Цю ідею озвучив колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) після свого візиту до Росії, де він, за його словами, зустрівся з президентом Володимиром Путіним. В інтерв'ю журналу Stern ексканцлер назвав це "найпростішим рішенням" газової кризи.

Ґергард Шредер

"У такий спосіб він підірвав позицію нинішнього уряду Німеччини, який явно хоче, щоб зупинка із сертифікацією трубопроводу сприймалася як реакція на напад Путіна", - пише FAZ і наводить висловлювання чинного глави німецького уряду: "Процес сертифікації "Північного потоку-2" зупинили "з поважних причин"; у "Газпрому" "достатньо потужностей" на "Північному потоці" та інших газопроводах для виконання своїх зобов'язань щодо постачання".

З тим, що останні дії колишнього канцлера спрямовані на підрив позиції уряду ФРН, згоден і генеральний секретар Вільної демократичної партії Біджан Джір-Сарай (Bijan Djir-Sarai). Шредер, на думку ліберального політика, є "невід'ємною частиною путінської системи". Ексканцлер, схоже, "цілком втратив зв'язок з реальністю, він поширює в Німеччині кремлівську пропаганду чистої води", - заявив Джір-Сарай в інтерв'ю газеті Bild. Політик назвав колишнього канцлера "рупором Путіна". "Росія навмисно використовує свої енергоресурси як зброю проти Європи та проти Німеччини, і Шредер виправдовує цю небезпечну стратегію", - зазначив Джір-Сарай.

Tagesspiegel: Шредер не висловлював бажання бути посередником

В інтерв'ю журналу Stern після своєї поїздки до Москви Ґергард Шредер вкотре висловив сумнів, що його "дистанціювання від Володимира Путіна дійсно принесе комусь користь, а також щиро здивувався, чому він має припиняти переговори з російською стороною.

"Може, я знову зможу бути корисним", - цитує видання 78-річного політика, якого давно критикують за його близькість до Путіна та роботу на нафтогазовий комплекс Росії. Проблема лише у тому, що, як стверджує газета Tagesspiegel, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у відповіді на запитання журналістів щодо того, чи обговорюється кандидатура Шредера як посередника між Росією та Україною у війні, зазначив: "Шредер не висловлював жодного бажання стати посередником".

Чи варто дивуватися, що останні висловлювання Шредера, про те, що Росія, мовляв, готова до дипломатичного розв'язання конфлікту, наразилися на критику німецьких політиків. Зокрема, заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei) нагадав газеті Rheinische Post нещодавні твердження глави МЗС РФ Лаврова про те, що "Україна має бути стерта з мапи". На ці "реалії" треба зважати, а не "слідувати фантазіям людини, яка ставить свої особисті фінансові інтереси вище за інтереси своєї країни", - сказав про Шредера політик.