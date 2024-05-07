Готували замах на Зеленського: СБУ затримала полковників УДО

СБУ заявила про викриття мережі агентів ФСБ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка, начальника ГУР МО Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Служба безпеки України (СБУ) у вівторок, 7 травня, заявила про викриття мережі агентів Федеральної служба безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ), до яких увійшли двоє співробітників Управління державної охорони України, і які готували вбивство президента Володимира Зеленського.

"До складу мережі, діяльність якої фсб курувала з Москви, входили двоє полковників УДО , які "зливали" секретну інформацію РФ", - йдеться у повідомленні СБУ. Полковників затримали.

Як зазначає українська спецслужба, одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Зеленського, "котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити".

Окрім Зеленського, у РФ планували ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника Головного управління розвідки міністерства оборони Кирила Буданова та інших високопосадовців, додали в спецслужбі.

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Буданова хотіли вбити перед Великоднем - СБУ

За даними СБУ, ліквідацію Буданова збирались провести перед Великоднем. Для цього завербований агент повинен був спочатку спостерігати за переміщенням очільника ГУР під охороною та передавати інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар, а після цього - атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Далі росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

"Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із "куратором" з ФСБ. Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх", - йдеться у повідомленні.

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За словами Василя Малюка, про спецоперацію СБУ знало обмежене коло осіб, а її хід він контролював особисто.

"Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужб", - додав він.

Також в СБУ наголосили, що курували операцію співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ, а саме - ⁠Максим Мішустін, ⁠Дмитро Перлін та ⁠Олексій Корнєв.

Так, перед початком повномасштабного російського вторгнення Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав, також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів, додали в СБУ.

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Затриманим повідомили про підозру за ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (підготовка до терористичного акту). Їм загрожує довічне позбавлення волі.