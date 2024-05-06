СБУ затримала агентів ФСБ, які готували удари до Великодня

Як встановили в СБУ, агенти ФСБ готували координати для масованих авіаударів по Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня.

Служба безпеки України (СБУ) заявила про затримання агентурної групи Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ РФ), яка готувала координати для масованих авіаударів по Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня.

"Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Крім того, окупанти сподівались отримати від своєї агентури "підтвердження" щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ", - повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 6 травня.

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Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох агентів з Умані та Лубен, для конспірації фігуранти діяли нарізно, але дистанційно "замикалися" на одного куратора з ФСБ, встановили в СБУ.

Як повідомили в СБУ, про ці наміри спецслужба дізналася ще на початковому етапі розвідувальної активності російський агентів і покроково документувала їх. Завдяки цьому агентів вдалося затримати "на гарячому" неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей, і тим самим зірвати плани російської сторони щодо підготовки повітряних ударів.

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"Як встановило розслідування, обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "Кримського управління" ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки. За співпрацю з окупантами він обіцяв своїм агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері", - розповіли в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), їм загрожує довічне ув’язнення.