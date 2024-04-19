У Польщі розкрили підготовку замаху на Зеленського

Громадянин Польщі передавав ГРУ дані щодо безпеки в аеропорту Жешува, яким часто користується президент України, заявили у Варшаві та Києві. Його відправили під варту.

У Польщі затримали підозрюваного у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Громадянина Польщі Павла К. звинувачують у переданні інформації російській військовій розвідці та сприянні "російському спецназу у плануванні ймовірного замаху" на Зеленського, повідомила у четвер, 18 квітня, прокуратура у Варшаві.

За даними польського слідства, затриманий заявив, що "був готовий діяти за дорученням військових спецслужб Російської Федерації" та "вступив у контакт з громадянами Росії, які беруть безпосередню участь у війні в Україні". Чоловік перебуває під вартою, йдеться у заяві.

Інформацію про діяльність підозрюваного польська влада отримала від українських колег, що дозволило їм зібрати "важливі докази". Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привітав викриття та відзначив "добру співпрацю з братньою Україною".

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Докази полякам надала Україна

Своєю чергою, Служба безпеки України (СБУ) заявила, що затриманий громадянин Польщі співпрацював з Головним управлінням Генерального штабу ЗС РФ (раніше ГРУ) і передавав йому зібрані дані про безпеку в польському аеропорту Жешув (Ряшів-Ясінка). За даними української спецслужби, ця інформація мала допомогти РФ спланувати можливий замах на Зеленського на території Польщі.

"Завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі", - повідомили в СБУ.

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ГПУ: Чергове свідчення загрози з боки РФ всьому вільному світу

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що затриманий вступив у контакт із російською спецслужбою "за власною ініціативою".

"Цей випадок є черговим свідченням того, що Росія є загрозою не тільки Україні та українцям, а й усьому вільному світу. Злочинний режим Кремля постійно намагається підірвати європейську та глобальну безпеку. Готує та здійснює диверсії на території інших суверенних держав", - заявив генпрокурор України Андрій Костін.

Через закриття повітряного простору над Україною, Володимир Зеленський часто використовує розташований неподалік кордону з Україною польський аеропорт у Жешуві для закордонних поїздок. Крім того, ним користуються представники інших країн для візитів в Україну, через нього також доставляють військову допомогу ЗСУ.

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