Отруєння дружини Буданова: ГУР підозрює Росію

Україна підозрює "російський слід" в отруєнні важкими металами дружини начальника ГУР МО Кирила Буданова Маріанни та кількох працівників української розвідки, повідомив Андрій Юсов.

Україна підозрює Росію в причетності до отруєння Маріанни Буданової - дружини начальника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирила Буданова.

"Розслідування покаже, але це - головна гіпотеза", - сказав у вівторок, 28 листопада, речник ГУР Андрій Юсов у коментарі міжнародній агенції AFP.

Дружину Буданова отруїли важкими металами

Зранку 28 листопада низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР повідомила, що дружину Буданова могли отруїти важкими металами, імовірно, через їжу. Зараз вона госпіталізована, втім курс лікування уже завершується.

Отруєння також виявили у кількох працівників розвідки. Вони теж зараз лікуються.

Згодом Юсов підтвердив цю інформацію. З самим Будановим усе добре.

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