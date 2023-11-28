Отруєння дружини Буданова: ГУР підозрює Росію
Україна підозрює Росію в причетності до отруєння Маріанни Буданової - дружини начальника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирила Буданова.
"Розслідування покаже, але це - головна гіпотеза", - сказав у вівторок, 28 листопада, речник ГУР Андрій Юсов у коментарі міжнародній агенції AFP.
Дружину Буданова отруїли важкими металами
Зранку 28 листопада низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР повідомила, що дружину Буданова могли отруїти важкими металами, імовірно, через їжу. Зараз вона госпіталізована, втім курс лікування уже завершується.
Отруєння також виявили у кількох працівників розвідки. Вони теж зараз лікуються.
Згодом Юсов підтвердив цю інформацію. З самим Будановим усе добре.
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