СБУ затримала двох коригувальників ракетного удару по Києву

Спецслужба повідомила про викриття і затримання двох російських агентів, які коригували ракетний удар по Києву в ніч на 21 вересня та збирали для РФ розвідувальні дані зі столиці України. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила в середу, 27 вересня, про затримання двох російських агентів, які коригували ракетний удар російських військ на Київ у ніч на 21 вересня.

За даними слідства, "наведенням" ракет на Київ займалися двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління генерального штабу збройних сил РФ, відоме як ГРУ. Напередодні атаки вони надіслали росіянам координати для удару по місту. "Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючі підприємства", - зазначили в СБУ.

Як працювали ймовірні навідники

У поле зору російської воєнної розвідки чоловіки потрапили через свої антиукраїнські дописи в соціальних мережах, кажуть в СБУ. Далі їх нібито дистанційно завербували у ГРУ РФ, визначивши завдання - збирати розвідувальні дані на території Києва.

"За вказівкою російської спецслужби, агенти відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони в столичному регіоні. Для цього виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти "втемну" використовували своїх знайомих, в яких випитували "потрібну" інформацію під виглядом побутових розмов", - ідеться у повідомленні.

Слідство встановило, що чоловіки надсилали своєму російському "куратору" фотографії та геолокації стратегічно важливих об'єктів енергетичної інфраструктури, використовуючи для обміну інформацією анонімні акаунти в одному з месенджерів.

"За кожне виконане завдання зловмисники одержували з РФ гроші, які надходили на їхні банківські картки від анонімних "платників", - зазначили в СБУ.

Як додають в Офісі генерального прокурора, впродовж двох місяців вони встигли передати "куратору" дані про результати обстрілів та влучань в місця можливого зберігання і ремонту військової техніки у кількох районах столиці.

Під час обшуків за місцями проживання обох фігурантів вилучили мобільні телефони та банківські картки.

Обом затриманим повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зараз чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

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Перша за пів року атака на енергосистему

У ніч на 21 вересня війська РФ запустили по Україні 45 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України, протиповітряна оборона (ППО) знищила 36 з них. Під ударом опинився, зокрема, і Київ. За даними Київської міської військової адміністрації, у повітряному просторі в зоні столиці сили ППО знищили 20 цілей, уламки спричинили руйнування в кількох районах міста.

Це була перша за пів року атака, яку Росія спрямувала на енергетичні об'єкти, повідомили тоді в компанії "Укренерго". Внаслідок неї були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

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