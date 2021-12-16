СБУ заявила про ліквідацію осередку "Ісламської держави" у Києві

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про припинення діяльності осередку міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) у Києві. Під час спецоперації вилучено зброю та боєприпаси, повідомляє у четвер, 16 грудня, пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, до складу осередку входило 12 осіб, п'ятеро з них - громадяни Росії, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу. Керівником угруповання був один із лідерів ІД, якого СБУ затримала і екстрадувала до Грузії у травні 2020 року, стверджують у СБУ.

Зазначається, що зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків ІД на території Близького Сходу. "Співробітники СБУ задокументували факти їх листування із особами, які перебувають у Сирії та беруть участі у бойових діях. Для маскування незаконного перебування у Києві вони розосередились за окремими адресами у різних районах міста", - йдеться у повідомленні спецслужби.

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У СБУ зазначили, що під час 11 обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили зброю та набої до неї, підроблені документи та засоби зв’язку.

Затримання ватажка ІД на Київщині

У листопаді 2019 року СБУ повідомила про затримання у Київській області одного з ключових керівників ІД - громадянина Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані. За даними СБУ, він у 2013 році зайняв одну із найвищих посад в ІД - заступника військового аміра, відомого як Абу Умар аш-Шишані.

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За даними спецслужби, у 2018 році Аль Бара Шишані незаконно прибув до України за підробленим паспортом і продовжив координувати діяльність спеціальних осередків ІД, так званих "Амніятів".

Нагадаємо, 9 грудня влада Іраку повідомила про завершення у країні військової місії міжнародної антитерористичної коаліції проти угруповання ІД під проводом США. Згодом сили коаліції надаватимуть консультації армії та тренуватимуть іракських військових. Міжнародна коаліція проти ІД було створена за ініціативи США у вересні 2014 року. До її складу входить також Україна.