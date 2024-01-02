СБУ заблокувала вебкамери, що "засвітили" роботу ППО у Києві

Росіяни "зламали" і використовували для коригувань ударів дві вебкамери, за допомогою яких кияни наглядали за будинками. Пристрої знайшли і демонтували, повідомили в СБУ.

Фахівці Служби безпеки України (СБУ) встановили місцезнаходження і демонтували дві вебкамери, які транслювали роботу сил протиповітряної оборони (ППО) та локації критичної інфраструктури Києва під час масованої повітряної атаки російських військ у вівторок, 2 січня

"Йдеться про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були "зламані" російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці", - повідомили у спецслужбі.

За даними кіберфахівців СБУ, одна з камер знаходилася на балконі багатоквартирного будинку і використовувалася місцевим об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) для спостереження за прибудинковою територією. Однак російські хакери "зламали" її і отримали доступ до управління нею. "Проникнувши до її налаштувань, спецслужби РФ змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube", - зазначили в СБУ.

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Інший пристрій знаходився у житловому комплексі і використовувався для нагляду за прибудинковим паркінгом, розповіли в СБУ. "Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури", - зауважили спецслужби.

За інформацією СБУ, за допомогою цих камер росіяни збирали дані для підготовки і коригування ударів по Києву.

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СБУ заблокувала вже 10 тисяч камер

У спецслужбі також повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч ІР-камер, які росіяни могли використати для коригування ракетних ударів по Україні.

В СБУ закликали власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян - повідомляти спецслужбі про виявлені стріми з таких камер.

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