Китайського блогера, який знімав ППО, засудили в Одесі

Громадянин Китаю знімав роботу протиповітряної оборони в Одесі та викладав записи на власному YouTube-каналі, за що постав перед судом.

Приморський районний суд Одеси виніс вирок китайському блогеру, який знімав роботу протиповітряної оборони (ППО) в місті.

Як ідеться у вироці суду , оприлюдненому 1 грудня в Єдиному державному реєстрі судових рішень, громадянин Китаю знімав з квартири в Одесі, в якій він проживає, роботу української ППО під час російських атак на фотоапарат. Після цього він розмістив кілька відеозаписів на своєму YouTube-каналі, "надавши коментарі щодо місця та часу здійснення відеозйомки, характеристики звуків, фактів ураження цілі та наслідків влучання". За цими відео можна ідентифікувати розташування вогневих груп Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ), кількість та вид застосованої техніки.

Блогеру присудили покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років, кваліфікувавши його дії за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів. Однак його звільнили від тюремного ув'язнення та призначили однорічний випробувальний строк.

Вирок пом'якшила проукраїнська позиція

Як ідеться в ухвалі, підставою для пом'якшення покарання стало визнання блогером провини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Також суд врахував, що він є особою молодого віку, ніколи раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та перебуває в Україні на законних підставах, одружений. Крім того, суд прийняв до уваги, що обвинувачений "дотримується проукраїнської позиції та негативно налаштований відносно загарбницьких дій РФ, активно підтримує та перерахував кошти на потреби ЗСУ у сумі 150 тисяч гривень". Обвинувачений "зробив для себе позитивні висновки та має намір виправитись і не вчиняти злочинів", йдеться у судовому рішенні.

У вироці не вказується ім'я обвинуваченого, але мітиться посилання на його канал в YouTube. Йдеться про Ван Цзисяня - пекінського програміста, який мешкає в Одесі. Станом на 4 грудня на його YouTube-канал підписані 134 тисячі користувачів. 3 грудня у своєму акаунті в соціальній мережі X він подякував дружині за підтримку.

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