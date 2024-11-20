СБУ: посадовці ЗСУ "переплатили" 27 млн грн на запчастинах

СБУ та НАБУ викрили на корупції під час закупівлі запчастин для бойових літаків посадовців командування Сил логістики ЗСУ. Правоохоронці оцінюють збитки у поняд 27 мільйонів гривень.

У Службі безпеки України (СБУ) повідомили, що разом із детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили на корупції посадовців Збройних сил України (ЗСУ) - ті "переплатили" 27 мільйонів гривень на закупівлі запчастин до бойових літаків.

"Контррозвідка Служби безпеки та детективи НАБУ викрили на корупції двох посадовців командування Сил логістики ЗСУ. За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні СБУ, оприлюдненому у середу, 20 листопада.

Читайте також: СБУ і контррозвідка затримали шпигуна РФ, який керував підрозділом ССО ЗСУ

За даними СБУ, посадовці закуповували запчастини за безпідставно високою ціною у підконтрольної компанії-посередника, а задля перемоги фірми у тендері фігуранти залучили ще декілька афілійованих комерційних структур, зокрема й з іноземною реєстрацією, щоб створити видимість конкурентної боротьби. "За наявними даними, отриманий "надприбуток" учасники оборудки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм", - додають у СБУ.

На підставі зібраних доказів обом посадовцям повідомили про підозру за частиною другою статті 28, частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб), їм загрожує до шести років позбавлення волі.

"Наразі розслідування триває, досліджується весь ланцюг закупівлі авіаційних комплектуючих від іноземного виробника до ввезення на територію України, що супроводжувалося значним зростанням їхньої ціни", - додали у НАБУ.

Читайте також: СБУ затримала на хабарі посадовця з "Енергоатома"