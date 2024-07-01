СБУ затримала "активістів", які хотіли захопити будівлю ВРУ

За даними спецслужби, під виглядом проведення "віче" зловмисники планували "усунути від влади" чинне військово-політичне керівництво, а також сподівалися захопити будівлю Верховної Ради та заблокувати її роботу.

Служба безпеки України (СБУ) у понеділок, 1 липня, заявила про викриття групи громадських "активістів", які готували низку провокацій у Києві 30 червня.

"За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Для зібрання людей організатори мали влаштувати в центрі Києва нібито мирне зібрання, проте більшість учасників заходу хотіли використати "втемну", без розкриття справжніх намірів, зазначили в СБУ. "Інформацію про "заворушення" в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ", - йдеться у повідомленні.

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Для реалізації задуму, додали у спецслужбі, головний організатор залучив представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів країни. "Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи. Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучено зброю та боєприпаси, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій", - йдеться у повідомленні СБУ.

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Як додали в Офісі генерального прокурора України, під час "заходу" учасники мали "вибрати тимчасовий уряд", "зайти у Верховну Раду" і "усунути від виконання обов'язків" керівництво держави, у разі невиконання діючою владою їх вимог щодо складення повноважень змовники мали реалізувати "захоплення влади".

"Організатор заходу - керівник громадської спілки, який вже мав досвід участі у безрезультатних провокаційних заходах. Він винайняв у Києві зал, який вміщує дві тисячі осіб, а також підшукував військових та озброєних охоронців приватних структур для реалізації силового захоплення. Його спільники - чоловіки з Дніпропетровщини та Київщини. До своїх лав вони вербували також керівника ГО з Прикарпаття, але той відмовився через явну протиправність таких дій", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру в діях та закликах до дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.