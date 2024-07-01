  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУкраїна

СБУ затримала "активістів", які хотіли захопити будівлю ВРУ

Дмитро Шварц
1 липня 2024 р.

За даними спецслужби, під виглядом проведення "віче" зловмисники планували "усунути від влади" чинне військово-політичне керівництво, а також сподівалися захопити будівлю Верховної Ради та заблокувати її роботу.

https://p.dw.com/p/4hiVU
Служба безпеки України
За даними СБУ, більшість учасників акції планували використати "втемну"Фото: Photoshot/picture alliance

Служба безпеки України (СБУ) у понеділок, 1 липня, заявила про викриття групи громадських "активістів", які готували низку провокацій у Києві 30 червня.

"За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Для зібрання людей організатори мали влаштувати в центрі Києва нібито мирне зібрання, проте більшість учасників заходу хотіли використати "втемну", без розкриття справжніх намірів, зазначили в СБУ. "Інформацію про "заворушення" в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: СБУ затримала інформатора РФ, якого завербували через чат для знайомств

Для реалізації задуму, додали у спецслужбі, головний організатор залучив представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів країни. "Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи. Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучено зброю та боєприпаси, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій", - йдеться у повідомленні СБУ.

Читайте також: СБУ затримала двох полковників УДО, які готували вбивство Зеленського

Як додали в Офісі генерального прокурора України, під час "заходу" учасники мали "вибрати тимчасовий уряд", "зайти у Верховну Раду" і "усунути від виконання обов'язків" керівництво держави, у разі невиконання діючою владою їх вимог щодо складення повноважень змовники мали реалізувати "захоплення влади".

"Організатор заходу - керівник громадської спілки, який вже мав досвід участі у безрезультатних провокаційних заходах. Він винайняв у Києві зал, який вміщує дві тисячі осіб, а також підшукував військових та озброєних охоронців приватних структур для реалізації силового захоплення. Його спільники - чоловіки з Дніпропетровщини та Київщини. До своїх лав вони вербували також керівника ГО з Прикарпаття, але той відмовився через явну протиправність таких дій", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру в діях та закликах до дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Служба безпеки України

СБУ затримала агентів ФСБ, які готували авіаудари по Україні до Великодня

СБУ затримала агентів ФСБ, які готували авіаудари по Україні до Великодня

Як встановили в СБУ, агенти ФСБ готували координати для масованих авіаударів по Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня.
Конфлікти6 травня 2024 р.
Російський НПЗ у Рязанській області після дронового удару, 13 березня 2024 року

СБУ вразила понад 30 НПЗ та нафтобаз РФ - Зеленський

СБУ вразила понад 30 НПЗ та нафтобаз РФ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив внесок спецслужби у знищення економічного потенціалу Росії, який працює на війну.
Конфлікти24 червня 2024 р.
В Україні почастішили підпали авто ЗСУ

Як РФ руками підлітків підпалює автомобілі ЗСУ

Як РФ руками підлітків підпалює автомобілі ЗСУ

Спецслужби РФ дедалі частіше вербують українських підлітків для вчинення диверсій, зокрема підпалів автомобілів військових. Як це відбувається - в матеріалі DW.
Конфлікти21 червня 2024 р.