СБУ затримала на хабарі посадовця з "Енергоатома"

Посадовця "Енергоатома" затримали на хабарі у розмірі 100 тисяч гривень, повідомили в СБУ. У самій енергокомпанії наголосили, що дотримуються "нульової толерантності" до хабарництва.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила в суботу, 28 вересня, що їй вдалося викрити на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи НАЕК "Енергоатом". Як повідомили в СБУ, викритий посадовець компанії вимагав "відкати" від постачальників товарів та послуг для держпідприємства.

"У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на "данину" у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт. Зловмисника затримали "на гарячому", коли він отримав 100 тисяч гривень від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран", - йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Посадовця затримали з допомогою керівництва компанії. Йому інкримінують зловживання впливом (частина третя статті 369-2 КК України), повідомили в СБУ.

У "Енергоатомі" наголосили на "нульовій толерантності" до корупції

Водночас у пресслужбі "Енергоатома" заявили, що в держкомпанії "діє політика нульової толерантності до корупції". "І це стосується не лише внутрішніх питань компанії, а й поведінки працівників поза межами службової діяльності", - заявили у держкомпанії.

Там також уточнили, що затриманий посадовець "сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією".

Наразі слідчі дії тривають. В "Енергоатомі" кажуть, що й надалі співпрацюватимуть зі слідчими.