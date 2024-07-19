За розкрадання 138 млн грн для армії затримали 30 посадовців

Службовцям по всій Україні інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель на потреби оборони. Проведено 70 обшуків.

В Україні під час масштабної спецоперації виявили розкрадання 138 мільйонів гривень, виділених на потреби армії. Правоохоронці провели 70 обшуків та затримали 30 службовців по всій країні, інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Як повідомляють правоохоронці, до "схеми" причетні "службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України".

"Серед підозрюваних - 3 начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у містах Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Їм інкримінують "розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природного газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об'єктах військової інфраструктури, а також зловживання службовим становищем, недбале ставлення до військової служби".

Одному з підозрюваних - начальнику регіонального квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) - інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 мільйона гривень "у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу".

Читайте також: Корупція в міноборони: НАБУ виявило схему завищення цін на їжу