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СуспільствоУкраїна

Заступника міністра енергетики України затримали на хабарі

Ольга Журавльова
12 серпня 2024 р.

Чиновник міненерго просив хабар у пів мільйона доларів за дозвіл вивезти гірничо-видобувне обладнання із прифронтового району, повідомили у САП. На третьому "транші" топпосадовця затримали.

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Вугільна шахта на сході України (ілюстративне фото)
Вугільна шахта на сході України (ілюстративне фото)Фото: Guillaume Ptak

В Україні за отримання хабаря за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання із прифронтового району затримали заступника міністра енергетики та трьох його спільників. Про це у понеділок, 11 серпня, повідомила пресслужба  Спеціалізованої антикорупційної прокуратури  (САП).

За даними слідства, топпосадовець у змові з довіреною особою, очільником енергетичної компанії з Миколаївської області та керівником одного з державних вугільних підприємств на Донеччині, вимагав 500 тисяч доларів у керівника вугільного підприємства в західному регіоні за передачу на зберігання і дозвіл користуватися спеціалізованим обладнанням.

"Чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах східного фронту - Покровському (Покровському напрямку в зоні бойових дій. - Ред.", - уточнили в  міністерстві енергетики.

За домовленістю, гроші мали передаватися п'ятьма частинами по 100 тисяч доларів на кожній зустрічі, встановили у прокуратурі. 

"Посадовця міненерго та його трьох спільників "затримано "на гарячому" одразу після отримання третього траншу", - повідомили у САП.

Дії посадовця і спільників кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою або в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Вирішується питання про застосування до затриманих запобіжних заходів.

Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики

Прізвища затриманого топпосадовця ні правоохоронці, ні міненерго не називають. За даними українських ЗМІ, йдеться про Олександра Хейла, який був призначений на посаду у вересні минулого року. До цього він працював директором державного підприємства "Укрвугілля".

В міністерстві енергетики України цього ж дня повідомили,  що до Кабміну було внесено подання про звільнення чиновника, який організував масштабну корупційну схему.

Згодом в пресслужбі уряду повідомили про рішення звільнити Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.

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Нагадаємо, напередодні пресслужба Офісу генерального прокурора України повідомила, що під час  масштабної спецоперації  в Україні викрили службовців, які були задіяні у розкраданні 1,5 мільярда гривень, виділених на потреби оборони. За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 28 особам. Серед підозрюваних - начальник одного із управлінь міністерства оборони України.

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