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СБУ затримала шпигуна РФ, який керував підрозділом ССО ЗСУ

Дмитро Шварц
15 листопада 2024 р.

Командир одного з підрозділів ССО був завербований російським ГРУ і мав "зливати" інформацію про операції українських спецпризначенців у тилу сил РФ, повідомили в СБУ.

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Співробітники СБУ, архівне фото
СБУ повідомила про затримання командира одного з підрозділів ССО, який шпигував для ГРУ (фото з архіву)Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture allianc

Служба безпеки України (СБУ) у п'ятницю, 15 листопада, повідомила про затримання командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ЗСУ), який виявився агентом російської військової розвідки.

Як йдеться у повідомленні СБУ, затриманого підполковника завербували ще до початку повномасштабної війни Росії проти України через його знайомих у РФ, з якими він підтримував зв'язок. За даними спецслужби, навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник російського Головного розвідувального управління (ГРУ) і визначив завдання - передавати їм плани бойових операцій Сил оборони в тилу російської сторони.

"Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках", - повідомляє українська спецслужба.

За даними СБУ, для виконання завдання "кріт" використовував своє службове становище, завдяки чому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення українських військових, їхнє озброєння та "цілі", Ці дані в РФ планували використати для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або на тимчасово окупованій частині території на півдні України, кажуть в СБУ.

"Також агент "зливав" своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони. У результаті спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника, і затримали його", - повідомила Служба безпеки.

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Підозрюваному загрожує довічне з конфіскацією

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 

В СБУ наголошують, що агента ГРУ затримали слідчі спецслужби і військова контррозвідка за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та командувача ССО Олександра Трепака.

У командуванні Сил спеціальних операцій, своєю чергою, наголосили, що їм було відомо про слідчі дії щодо вказаного військовослужбовця й вони всебічно сприяли їхньому проведенню. 

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