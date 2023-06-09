СБУ: Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група

Аргумент про причетність російських військ до підриву греблі Каховської ГЕС підтверджує оприлюднений запис перехопленої розмови росіян, де згадуються дії російських диверсантів, повідомляє СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила в п'ятницю, 9 червня, фрагмент перехопленої телефонної розмови, як стверджується, між російськими окупантами щодо підриву греблі Каховської ГЕС. Один з учасників розмови каже, що до вибухів на ГЕС була причетна диверсійна група РФ.

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"Там не вони (українська сторона, - прим.) довбанули. Там наша диверсійна група. Вони хотіли типу цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували", - цитує Telegram-канал СБУ слова одного з учасників телефонної розмови.

Учасник розмови також згадав і наслідки катастрофи, котрі в РФ намагаються приховати.

Сторони протистояння обвинувачують одна одну

Гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Почалося неконтрольоване скидання води вниз за течією Дніпра. Київ і Москва одразу звинуватили в катастрофі одне одного.

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Утім, партнери України, зокрема США, покладають відповідальність за катастрофу на Росію. Одразу після катастрофи американський Інститут вивчення війни (ISW) узяв під сумнів аргументи РФ щодо причетності України до підриву греблі ГЕС.

Днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію з розслідування руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС).

NORSAR: Сигнали сейсмічних приладів вказують на вибух

Тим часом фахівці норвезького науково-дослідного центру NORSAR, проаналізувавши інформацію з регіональних сейсмічних станцій, виявили чіткі сигнали, зафіксовані приладами 6 червня о 01.54 за норвезьким часом (02.54 за київським). Час появи сигналів та їхня локалізація збігаються з даними в повідомленнях ЗМІ про руйнування греблі Каховської ГЕС. Сигнали свідчать про вибух, магнітуда сейсмічних поштовхів коливається між 1 і 2, зазначено в повідомленні NORSAR від 7 червня.

Унаслідок руйнування греблі підтоплено десятки населених пунктів і близько п'яти тисяч житлових будинків у Херсонській області. Київ називає аварію найбільшою рукотворною і техногенною катастрофою у Європі за останні десятиліття.