Save the children: Мільйон дітей у небезпеці у Секторі Гази

Після відновлення бойових дій між терористами ХАМАСу та Ізраїлем і розширення операцій останнього на південь Сектора Гази у небезпеці опинився мільйон дітей, стверджує міжнародна організація Save the children.

Після розширення військового наступу Ізраїлю на південь Сектора Гази міжнародна неурядова організація Save the children заявила, що у надзвичайній небезпеці опинилися понад мільйон дітей. "У Секторі Гази немає жодного безпечного місця для дітей", - наголосив голова представництва Save the children на палестинських територіях Джейсон Лі у понеділок, 4 грудня.

За його словами, влада Ізраїлю закликає мешканців Сектора Гази евакуюватися все далі, "примусово переміщуючи їх у все менші й менші райони без гарантій безпеки чи повернення", а місця, куди можна евакуюватися, вже переповнені.

"Вони потрапляють у місця, де немає води, немає можливості розташуватися. Ці регіони також піддаються повітряним ударам та обстрілам", - заявив Лі. Він застеріг, що у Секторі Гази безпрецедентна гуманітарна криза перетворюється на катастрофу.

На тому, що ситуація "для дітей і матерів" в Секторі Гази погіршується, наголосив 4 грудня і речник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймс Елдер. "Незважаючи на запевнення, атаки на півдні Сектора Гази є такими само жорстокими, як і ті, що пережила північ", - написав він у соцмережі X.

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Армія Ізраїлю наближається до міста, куди евакуйовувалися палестинці

Тим часом агенція AFP з посиланням на очевидців пише, що 4 грудня до південної частини Сектора Гази увійшли "десятки ізраїльських танків". Також поблизу південного міста Хан-Юніс, куди раніше евакуювалися палестинці з півночі, бачили ізраїльські бронетранспортери та бульдозери.

За словами місцевих мешканців, Армія оборони Ізраїлю намагається перерізати дорогу між містом Дейр аль-Балах, що знаходиться у центральній частині Сектора Гази, та Хан-Юнісом, "обстрілюючи кулями та танковими снарядами автомобілі та людей, які намагалися пересуватися через цей район".

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Ізраїль завдав удари по 200 об'єктам ХАМАСу

Сам ЦАХАЛ повідомив уранці, що завдав ударів по близько 200 об'єктах палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС. Зокрема, удар був нанесений по школі у місті Бейт-Хануні на північному сході Сектору Гази, звідки була здійснена атака на ізраїльські війська.

"На території комплексу були дві шахти тунелів, в тому числі замінована, вибухівка та додаткове озброєння", - йдеться у дописі ЦАХАЛу у Telegram.

Також ізраїльська армія атакувала транспортні засоби, з ракетами, мінометними снарядами та зброєю, військову інфраструктуру, призначену для засідок, склад озброєнь, спостережні пости військово-морських сил ХАМАС і інфраструктура угруповання у гавані Гази.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на ІзраїльХАМАСу, визнаної в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вдершись на його територію, влаштували найбільшу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіоні, що перебуває під владою бойовиків, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 15,8 тисячі людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей. Після поновлення бойових дій Ізраїль повідомив, що розширює наземну операцію на південь Сектора Гази.