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Петербург частково знеструмлений після атаки дронів - ЗМІ

Степан Смишляєв
19 жовтня 2024 р.

У Санкт-Петербурзі без світла лишилися декілька сотень будинків, повідомляють місцеві ЗМІ. Влада пояснює відключення електроенергії "аварією", медіа пишуть про атаку дронів.

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Санкт-Петербург (ілюстративне фото)
У Санкт-Петербурзі без світла лишилися декілька сотень будинків, перед знеструмленням там збили дронФото: GES-Sportfoto/picture alliance

Два райони російського Санкт-Петербурга у суботу, 19 жовтня, були частково знеструмлені, повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на владу міста. Місцеві медіа пишуть, що без світла лишилися принаймні 300 будинків.

Міські посадовці стверджують що сталася певна "аварія", хоча і не уточнюють що саме її спричинило. У місцевій електропостачальній компанії виданню "Фонтанка" сказали, що відбулося "технологічне порушення на устаткуванні 110 кВ".

Через знеструмлення у деяких будинках також зникла вода і тепло, втім, їхнє постачання вже почали відновлювати. Завершити ремонтні роботи влада обіцяє до 17:00.

Перед знеструмленням в Петербурзі збили дрон - ЗМІ

За даними "Фонтанки", незадовго до відключення світла в місті був збитий безпілотник. Видання також оприлюднило відео, на якому чутно щонайменше три вибухи.

Ані державні ЗМІ, ані влада РФ про атаку БпЛА на Санкт-Петербург не повідомляли. В російському міноборони стверджують, що вночі і вранці над РФ було збито 20 дронів: 17 над Брянською областю, два - над Ростовською і один - над Бєлгородською.

ЗМІ повідомляли, що на Брянщині, зокрема, був атакований завод "Кремній Ел" - один із найбільших виробників мікроелектроніки в РФ, продукція якого використовується для виробництва озброєнь.

 

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