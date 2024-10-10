На півдні РФ дрони атакували аеродром

Російські ЗМІ повідомляють про атаку дронів на авіабазу поблизу міста Майкоп в Адигеї. Тим часом у міноборони РФ відзвітували про збиття понад 90 БпЛА.

Російський аеродром "Ханська", розташований поблизу міста Майкоп в Адигеї, атакували безпілотники. Як повідомляють місцеві пабліки й Telegram-канали, внаслідок проведеного в ніч на четвер, 10 жовтня, удару безпілотників, на авіабазі спостерігається пожежа. На поширених фото- й відеокадрах видно густий стовб диму, що здіймається з території авіабази.

Крім того, факт атаки дронів і спричинену ним пожежу визнала й місцева влада, котра оголосила проведення організованої евакуації жителів одного з населених пунктів. "Займання ліквідовують вогнеборці МНС", - написав глава Республіки Адигея Мурат Кумпілов у Telegram. Крім того, за даними російського посадовця, в станиці Ханській облаштовано пункт тимчасового розміщення евакуйованих.

Як зазначає російський Telegram-канал ASTRA , аеродром "Ханська" розташований за три кілометри на схід від станиці Ханської та за шість кілометрів на північний захід від міста Майкопа. Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища.

Канал вказує, що пожежа поруч із військовим аеродромом "Ханська" була зафіксована також системою моніторингу пожеж НАСА. Тим часом OSINT-аналітики, на яких посилається ASTRA, припускають, що на ураженому аеродромі містився склад з паливно-мастильними матеріалами, а також не виключено, що там могли зберігати й авіабомби.

У міноборони РФ звітують про збиття майже сотні БпЛА

Тим часом пресслужба міноборони РФ відзвітувала про збиття 92 українських безпілотників літакового типу, з яких 47 було збито на території Краснодарського краю РФ, а 15 - над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, 9 жовтня Сили оборони України уразили російську базу зберігання ударних безпілотників типу Shahed на Кубані, про що повідомив Генштаб Збройних сил України (ЗСУ). Так само в ніч на 9 жовтня удару було завдано по арсеналу в Брянській області, де зокрема зберігалися боєприпаси з КНДР.