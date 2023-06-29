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Саміт ЄС: глава ЄК попереджає про афтершоки заколоту у Росії

Анастасія Шепелева
40 хв. тому

Крім теми України на тлі заколоту ПВК "Вагнер" у Росії, на саміті ЄС у Брюсселі ідеться про міграцію та конкурентоспроможність в Євросоюзі.

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Саміт ЄС у Брюсселі, 29 червня 2023 року
Саміт ЄС у Брюсселі, 29 червня 2023 рокуФото: Geert Vanden Wijngaert/dpa/picture alliance

Євросоюз не виключає, що заколот приватної військової компанії "Вагнер" у Росії ще матиме небезпечні наслідки для РФ. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у четвер, 29 червня, попередила на саміті ЄС про "афтершоки".

"Ми обговоримо Україну на тлі заколоту (ПВК "Вагнер" у Росії. - Ред.), який ми бачили наприкінці минулого тижня, та який демонструє глибокі розколи в путінській системі. Цей заколот, що стався протягом вихідних, матиме афтершокові хвилі, які ми ще побачимо", - заявила глава Єврокомісії.

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За словами фон дер Ляєн, "найбільш важливим є те, що ми маємо подвоїти нашу підтримку для України, будь-то військові спроможності або фінансова підтримка". "Ми також маємо розуміти, що "ерозія Вагнер" матиме вплив не лише в Україні, але й в Африці, тому що Путін намагався посилити свій вплив саме через бойовиків "Вагнера", - ідеться у відео, опублікованому у Twitter президентки ЄК.

Боррель: Ослаблений Путін ще більша небезпека

"Ослаблений Путін є ще більшою небезпекою", - заявив і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. На початку зустрічі в Брюсселі глави держав та урядів 27 країн ЄС обговорили поточну ситуацію з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вказав на "тріщини та розколи" у структурі влади Путіна.

Перед початком саміту ЄС канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав Європейський Союз продовжувати надавати підтримку Україні. Війна Росії проти Україні може тривати ще довгий час, тому лідери країн ЄС мають "об'єднатися і сказати, що ми готові триматися довго", заявив він, прибувши до Брюсселя.

На саміті ЄС глави держав і урядів країн-членів, крім війни Росії проти України, обговорюють ще дві теми. Ідеться про міграцію і, зокрема, зміцнення зовнішніх кордонів ЄС, боротьбу з контрабандистами, інвестування в країни походження, а також про конкуретоспроможність в євроспільноті. 

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