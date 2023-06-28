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Шольц: Заколот Пригожина ослабив Путіна

Анастасія Шепелева
52 хв. тому

Спроба заколоту в РФ показала, що позиції Путіна не настільки непохитні, вважає канцлер ФРН.

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Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Kay Nietfeld/dpa

Спроба заколоту власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина ослабила владу президента Росії Володимира Путіна. Таку думку висловив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) в інтерв'ю телеканалу ARD у середу, 28 червня.

"Це показало, що автократичні структури, силові структури мають тріщини, і він (Путін. - Ред.) аж ніяк не сидить так міцно в сідлі, як він завжди стверджує", - сказав німецький лідер, додавши, що влада Путіна ослаблена.

Водночас Шольц не взявся прогнозувати, наскільки довго президент РФ залишиться на посаді. Німеччина та її західні партнери будуть уважно стежити за подальшим розвитком подій, зауважив канцлер.

"Росія є ядерною державою, це дуже потужна країна, і саме тому ми повинні дуже уважно спостерігати, коли виникають небезпечні ситуації", - сказав він.

"Підтримка України не для зміни влади в РФ"

Шольц також вкотре наголосив на підтримці України й заявив, що не може бути жодних переговорів про мир, поки Москва не виведе свої війська. "Це не може закінчитися тим, що війна просто заморозиться там, де проходить лінія розмежування між арміями", - зазначив канцлер.

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На його думку, поки неясно, як заколот "Вагнера" вплине на завершення війни. "Ось чому важливо, щоб Україна зробила свій внесок у те, щоб це (врегулювання. - Ред.) стало можливим - це те, що вона намагається зробити за допомогою нинішнього наступу. Побачимо, як це розвиватиметься", - наголосив Шольц.

Він додав, що західні союзники "підтримують Україну, щоб вона могла захистити себе", а не для зміни режиму в РФ.

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Олаф Шольц

Шольц: Заколот Пригожина ослабив Путіна

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