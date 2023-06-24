Берлін уважно стежить за розвитком подій у Росії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прокоментувала збройний заколот російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним у РФ.

"З учорашнього вечора ми дуже уважно стежимо за розвитком подій у Росії", - написала вона у Twitter у суботу, 24 червня. За її словами, уряд Німеччини перебуває у тісному контакті щодо цього питання з країнами-партнерами.



Водночас МЗС Німеччини оновило свої рекомендації для німецьких громадян у Росії. У повідомленні зазначається, що варто уникати районів, де розгортаються події, зокрема міста Ростов-на-Дону та його околиць. Також рекомендується уникати державних та воєнних об'єктів у Москві та виконувати настанови органів безпеки.

Шольц проінформований

Тим часом речник уряду ФРН заявив, що федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) "постійно інформують" щодо розвитку подій у Росії. "Ситуація залишається досить динамічною. Через це ми дуже уважно слідкуємо за нею, а також координуємо дії із нашими найближчими союзниками", - цитує його dpa. Заяв канцлера, за його словами, найближчим часом не планується.

Заступниця офіційного представника уряду Німеччини Крістіане Гоффман (Christiane Hoffmann) написала у Twitter, що "дуже цікаво", що президент Росії Володимир Путін порівняв ситуацію з 1917 роком, часом "напередодні революції" у Росії.

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Пригожину інкримінують організацію збройного заколоту в РФ

Ввечері 23 червня ватажок "Вагнера" Пригожин заявив, що російська армія завдала удару по тилових таборах ПВК, і тому "вагнерівці" вирішили зупинити "зло, яке несе військове керівництво" РФ.

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його бійці захопили штаб Південного військового округу РФ і всі воєнні об'єкти Ростова-на-Дону. "Ми хочемо отримати начальника генштабу і (міністра оборони Сергія. - Ред.) Шойгу. Поки їх не буде, ми перебуваємо тут, блокуємо Ростов і йдемо в Москву", - сказав він.

За непідтвердженою офіційно інформацією ЗМІ - як низки російських, так і міжнародної агенції Reuters - "вагнерівці" також захопили всі воєнні об'єкти у російському Воронежі.

Генеральна прокуратура РФпорушила проти Пригожина кримінальну справу про організацію збройного заколоту, за якою йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.

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Путін пообіцяв Пригожину "жорстку відповідь"

Президент РФ Володимир Путін вранці у суботу випустив відеозвернення, в якому заявив про "удар у спину країні та народу" й "смертельну загрозу" для Росії. Він пообіцяв відповідальність "зрадників" та "жорсткі" дії, однак які саме - не уточнив. У Московській області та столиці РФ запровадили режим контртерористичної операції на тлі повідомлень про рух вагнерівців у бік Москви.

Заяву випустив і глава Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, закликавши "схаменутися тих, хто взяв у руки зброю та готовий застосувати її проти своїх братів". А глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров заявив, що його війська готові допомогти придушити "заколот" Пригожина.

У міністерстві оборони РФ заявили, що Збройні сили України (ЗСУ), "скориставшись провокацією Пригожина з дезорганізації обстановки", зосереджують на Бахмутському напрямку підрозділи для наступу. В ЗСУ ці закиди не коментують.