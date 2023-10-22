Салману Рушді вручили Премію миру німецьких книгарів

Премією миру Спілки німецьких книгарів цього року нагородили британсько-індійського письменника Салмана Рушді, який у 2022 році постраждав від ножового нападу.

Британсько-індійському письменнику Салману Рушді в неділю, 22 жовтня, вручили Премію миру Спілки німецьких книготворців в церкві Святого Павла у Франкфурті-на-Майні.

Ця премія, вперше вручена у 1950 році, є однією з найпрестижніших нагород у Німеччині і становить 25 тисяч євро.

Рушді був оголошений лауреатом премії в червні, але церемонія нагородження відбулася під час закриття Франкфуртського книжкового ярмарку в неділю.

Друг і колега Рушді Даніель Кельманн назвав автора "можливо, найважливішим захисником свободи мистецтва і слова нашого часу". Водночас журі премії заявило, що письменник заслужив нагороду за "свій незламний дух, за утвердження життя і за те, що збагатив наш світ своєю любов'ю до розповіді".

"У своїх романах і нехудожній літературі він поєднує передбачення з незмінним літературним новаторством, гумором і мудрістю", - йдеться в повідомленні журі на сайті премії.

В інтерв'ю DW на початку цього тижня Рушді зазначив, що щасливий бути серед переліку переможців цієї нагороди, серед яких, зокрема, Маргарет Етвуд, Орхан Памук, Сьюзен Зонтаґ, Амос Оз та Вацлав Гавел.

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Унаслідок нападу Рушді осліп на одне око

Світове визнання Рушді, у бібліографії якого понад 14 романів, прийшло після публікації 1981 року твору "Опівнічні діти", за який він також отримав Букерівську премію.

Після виходу у світ його роману "Сатанинські вірші" у 1989 році вже покійний іранський аятола Рухолла Хомейні наклав на Рушді фетву за богохульство. Відтоді автору регулярно погрожували вбивством. У 2022 році під час публічних читань у США йому завдали кілька ножових поранень, внаслідок чого письменник осліп на одне око.

Свій останній роман "Місто перемоги" 2023 року Рушді присвятив цій темі. У творі йдеться про політичні інтриги та релігійний фанатизм через історію злету і падіння феміністичної утопії, а закінчується він реченням: "Слова перемагають".

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