У Нью-Йорку напали на відомого письменника Салмана Рушді

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75-річний Салман Рушді отримав ножове поранення у шию під час виступу в Нью-Йорку. Наприкінці 80-х років минулого століття його засудили іранські фундаменталісти до смерті за роман "Сатанинські вірші".
Відомий британський письменник індійського походження 75-річний Салман Рушді отримав ножове поранення в шию під час нападу на нього в Нью-Йорку. "Поліція штату розслідує напад на письменника Салмана Рушді під час виступу в Інституті Чаутоква у штаті Нью-Йорк", - йдеться у повідомленні місцевої поліції у п'ятницю, 12 серпня.
Підозрюваний чоловік вибіг на сцену і напав на Рушді та його інтерв'юера. На допомогу письменнику одразу ж прибігло кілька людей, зловмисника було одразу схоплено. Інтерв'юер отримав легку травму голови. Рушді з ножовим пораненням був доставлений гелікоптером до місцевої лікарні.
Роман Рушді "Сатанинські вірші", написаний у 1988 році, викликав обурення у багатьох мусульман, які побачили в книзі образу пророка Мухаммеда. Іранський аятола Рухолла Хомейні публічно прокляв Рушді у своїй фетві й засудив його до смерті. За голову Рушді в Ірані було оголошено багатомільйонну винагороду. Тривалий час письменник був змушений ховатися, його книгу заборонили в низці країн. Протягом кількох років Рушді перебував під постійною охороною агентів Скотленд-Ярду. 2002 року британський уряд отримав від Ірану негласні гарантії безпеки письменника, і охорона була знята.
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