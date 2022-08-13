У всьому світі приголомшені нападом на письменника Салмана Рушді

Після жорстокого нападу в штаті Нью-Йорк знаменитий британський письменник Салман Рушді перебуває у тяжкому стані у лікарні та підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ). "Новини погані. Салман, швидше за все, втратить одне око, нерви на його руці перерізані, печінка пошкоджена ножем", - заявив у п'ятницю, 12 серпня його агент Ендрю Вайлі.

Після нападу на Салмана Рушді

Замах на 75-річного Рушді викликав шок у Сполучених Штатах та у всьому світі. Зокрема, напад на письменника різко розкритикував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Насильство в жодному разі не є відповіддю на слова, які сказані або написані іншими у їхньому праві на свободу слова та висловлювання думок", - заявив його представник Стефан Дюжаррік. Глава ООН побажав письменнику якнайшвидшого одужання.

У Вашингтоні рішуче засудили напад на Рушді, назвавши його "неприйнятною атакою". "Цей акт насильства жахливий", - заявив радник президента Сполучених Штатів з питань безпеки Джейк Салліван. Уся адміністрація США молиться за якнайшвидше одужання письменника, зазначив він і подякував громадянам і співробітникам екстрених служб, які надали допомогу постраждалим унаслідок нападу.

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Берлін: Кров Рушді - і на руках іранського режиму

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон написав у Twitter, що Рушді "впродовж 33 років уособлював собою свободу і боротьбу з обскурантизмом" і "став жертвою боягузливої ​​атаки, здійсненої силами ненависті та варварства". "Його боротьба - це наша боротьба", - наголосив він і додав, що Захід "зараз як ніколи перебуває на його боці".

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Голова письменницької асоціації PEN America Сюзанн Носсел заявила, що "не знає такого випадку публічного нападу на письменника на американській землі". "Ми сподіваємося і віримо, що цей незамінний голос неможливо змусити замовкнути", - написала вона. У свою чергу письменник Стівен Кінг висловив сподівання, що "з Салманом Рушді буде все гаразд".

Міністр з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудіа Рот (Claudia Roth) заявила про посягання на свободу літератури та думки. Кров Рушді - не лише на руках нападника, "а й особливо на руках іранського режиму, який досі не відмовляється від жахливої ​​фетви проти нього", - наголосила вона.

Напад на Рушді

12 серпня Салман Рушді отримав ножове поранення в шию внаслідок нападу на сцені перед початком виступу в Інституті Чаутоква в штаті Нью-Йорк. Нападника - 24-річного чоловіка - схопили відвідувачі заходу і передали поліції, його мотиви поки невідомі. Рушді доставили гелікоптером до лікарні. Інтерв'юер отримав легку травму голови. Очевидно, зловмисник діяв один.

Роман "Сатанинські вірші", який Рушді написав у 1988 році, викликав обурення у багатьох мусульман, які побачили в книзі образу пророка Мухаммеда. Іранський аятола Рухолла Хомейні публічно прокляв Рушді у своїй фетві і засудив його до смерті. За голову Рушді в Ірані було оголошено багатомільйонну винагороду. Довгий час письменник був змушений ховатися, його книгу заборонили в низці країн. Протягом кількох років Рушді перебував під постійною охороною агентів Скотленд-Ярду. У 2002 році британський уряд отримав від Ірану негласні гарантії безпеки письменника, і охорону зняли.