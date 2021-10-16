Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда

У Франції в суботу, 16 жовтня, вшановують пам'ять вчителя Самюеля Паті, жорстоко вбитого рік тому через те, що він показав учням на уроці карикатури на мусульманського пророка Мухаммеда. Прем'єр-міністр Жан Кастекс відкрив меморіальну дошку Паті в міністерстві освіти в Парижі, передає агенція AFP.

Ввечері на площі перед будівлею Сорбонни в Латинському кварталі Парижа відбудеться церемонія, присвячена пам'яті Паті, під час якої площу перейменують на його честь. Раніше ім'я вчителя вже присвоїли трьом школам у Франції.

Меморіальна дошка Паті в міністерстві освіти Франції.

Також у річницю смерті Паті з його родиною зустрінеться президент Франції Еммануель Макрон. Інші пам'ятні заходи відбудуться в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорин, де Паті викладав, а також біля його будинку. На цих місцях з'являться мурал і пам'ятник вчителю.

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Як загинув Паті

47-річний Самюель Паті працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа. Під час уроку, присвяченого свободі слова, він показав учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Після уроку йому стали надходити погрози від батьків учнів. Учитель повідомив про них керівництву школи та місцевому комісаріату поліції.

Ввечері 16 жовтня 2020 року на Паті напав 18-річний ісламіст чеченського походження Абдуллах Анзоров. Він наніс учителю декілька ножових поранень, після чого – відрізав голову. При затриманні нападника застрелили поліцейські, проте слідство у справі вбивства вчителя ще триває.

Вбивство Паті у Франції вважається ісламістським терористичним актом.