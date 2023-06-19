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ЛітератураНімеччина

Салман Рушді отримав премію миру німецьких книгарів

Марина Барановська
1 год. тому

Найпрестижнішу літературну премію Німеччини отримав письменник Салман Рушді. Оргкомітет назвав його "одним із найпристрасніших захисників свободи думки та мови", відзначивши "літературне новаторство та мудрість".

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Внаслідок нападу 2022 року Салман Рушді втратив око
Внаслідок нападу 2022 року Салман Рушді втратив окоФото: Timothy A. Clary/AFP

Лауреатом Премії миру німецьких книгарів - однієї з найпрестижніших літературних нагород ФРН - став британський письменник індійського походження Салман Рушді. Як зазначили в організаційному комітеті премії в понеділок, 19 липня, з моменту публікації роману "Опівнічні діти" Рушді "вражає своїми трактуваннями проблем міграції та глобальної політики".

Попри небезпеку, на яку він постійно наражається, Рушді є "одним із найпристрасніших захисників свободи думки та мови", поєднуючи "оповідне бачення з постійним літературним новаторством, гумором і мудрістю". Він "описує силу, з якою жорстокі режими руйнують цілі суспільства, але також і незламність духу опору окремих людей", йдеться в заяві оргкомітету.

Лауреата привітав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier): "Уся ваша творчість протистоїть ідеологіям і жахливим спрощенням, обстоює дивовижну складність світу та велику силу оповіді, відданість якій ви виявляєте в кожному зі своїх великих романів та есеїв. На тлі вашої особистої історії ця мужня позиція викликає захоплення. Вона продиктована внутрішньою стійкістю".

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Засуджений до смерті режимом іранських мулл

Рушді, який відзначив 19 червня 76-й день народження, подякував журі за виявлену сміливість. "Мене трохи лякає список попередніх лауреатів, до якого тепер додасться моє ім'я", - заявив він. 

Роман Рушді "Сатанинські вірші", написаний 1988 року, викликав обурення у багатьох мусульман, які побачили в книзі образу пророка Мухаммеда. Іранський аятола Рухолла Хомейні публічно прокляв Рушді та засудив його до смерті. За голову Рушді в Ірані оголосили багатомільйонну винагороду.

Тривалий час письменник був змушений переховуватися, а його книжку заборонили в низці країн. Протягом кількох років Рушді перебував під постійною охороною британської поліції. У 2002 році уряд Великобританії отримав від Ірану негласні гарантії безпеки письменника, і охорону зняли.

12 серпня 2022 року Рушді важко поранили перед початком виступу в американському штаті Нью-Йорк, де він збирався прочитати лекцію. Злочинець, який прорвався на сцену, завдав письменнику кілька ударів ножем. Рушді доправили до госпіталю, екстрено прооперували, і на певний час під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Унаслідок нападу він втратив око.

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Премія миру німецьких книгарів (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) - нагорода діячам літератури та мистецтва за внесок у розбудову миру та взаєморозуміння між народами. Її заснували премію в 1949 році. Відтоді премію щорічно вручає спілка німецьких книготорговців під час Франкфуртського книжкового ярмарку.

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