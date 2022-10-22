Книжковий ярмарок у ФРН: Зеленська представила два проєкти

Під час Франкфуртського книжкового ярмарку перша леді України Олена Зеленська представила два проєкти. Також вона подякувала за підтримку біженців у ФРН.

Перша леді України Олена Зеленська на Франкфуртському книжковому ярмарку у суботу, 22 жовт ня, представила два проєкти. Їхньою метою є полегшення доступу до книг українською мовою. На ярмарку Зеленську супроводжувала перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender).

Проєкт "Книги без кордонів" має забезпечити дітей українських біженців за кордоном книгами українською мовою. "Ми хочемо, щоб коли українська дитина просить маму почитати казку на ніч, вона відкривала книгу рідною мовою", - пояснила перша леді України.

Другий проєкт "Українська книжкова полиця" передбачає появу книг українською мовою у бібліотеках. Ця ініціатива діє у 20 країнах. "Хтось хоче, щоб української книги не існувало? Що ж, вона буде не просто існувати. Вона з'явиться у найкращих бібліотеках по всьому світу", - наголосила Зеленська.

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Крім того, вона подякувала за надану біженцям підтримку у ФРН. "Я переконана, що Німеччина зробить все, щоб наші біженці почували себе тут у безпеці", - наголосила Зеленська.

Зеленська: Діти щодня розмовляють телефоном з батьком

За її словами, після повномасштабного вторгнення РФ для всіх українських дітей більше не існує нормального дитинства.

Роль першої леді, за словами Зеленської, вимагає "говорити правду" про жахіття, з якими щодня стикаються українці. "Ми боремося за наше життя", - цитує агенція dpa українську першу леді. Зеленська зазначила, що через російські ракетні обстріли України кожен день доводиться хвилюватися за своїх двох дітей. "Наш горизонт планування - це, можливо, день або два - ми не знаємо, що буде завтра або післязавтра", - наголосила вона. Водночас за словами Зеленської, настає певна рутина: "Коли ревуть сирени, серце вже не так калатає. Ми йдемо в укриття". Перша леді України також розповіла, що її діти рідко бачили батька - Володимира Зеленського, але "вони щодня розмовляють телефоном".

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Франкфуртський книжковий ярмарок щороку є найбільш очікуваною подією для тисяч видавців, представників книготорговельних фірм і літературних агентів з усієї планети. На знак солідарності з українським народом Франкфуртський книжковий ярмарок приділив особливу увагу українським книговидавцям та авторам. На окремому стенді площею 1 00 квадратних метрів із власним подіумом свої книжки презентують понад 30 українських видавництв та авторів, серед яких - Юрій Андрухович, Андрій Курков, Таня Малярчук, Оксана Забужко.

Перші леді України та ФРН про дітей і війну РФ проти України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video