Франкфуртський ярмарок: у центрі уваги - українські книжки

Український національний стенд розташований у самому кінці довгого павільйону Франкфуртського книжкового ярмарку, де цьогоріч розмістилися видавництва зі Східної та Центральної Європи. На книжкових полицях - новинки сучасних письменників і нові видання українських класиків, зліва від стелажів - подіум із розташованими навпроти рядами стільців, на спинках яких прикріплені українські прапори з хештегом #Stand With Ukraine. На сцені - презентація спільного проєкту тайванського видавництва Locus Publishing та українського Yakaboo Publishing, книжка "Зеленський: Ми так вважаємо", де зібрано 50 найвідоміших промов президента України з короткими поясненнями їхнього символічного й політичного значення, хронікою війни в Україні та фотографіями. Представник Locus Publishing розповідає, що на момент виходу книги тайванці замовили понад 10 тисяч примірників.

"Видавництво Старого Лева": у книгу потрібно "закохати"

Від початку війни Росії проти України країна перебуває у фокусі уваги всього світу. Зріс інтерес і до української культури та літератури - про це говорять і вітчизняні, і зарубіжні видавці, які приїхали на Франкфуртський книжковий ярмарок. Жвава атмосфера біля стенду з книжками українських видавництв на форумі - найкращий тому доказ. Зайняті усі столи для переговорів, що встановлені перед полицями з книжками: західні книготорговці спілкуються з українськими колегами, знайомляться з каталогами видань і книжковими новинками. Особливо людно біля столу, за яким сидить керівник відділу авторських прав львівського "Видавництва Старого Лева" Іван Федечко.

"Популярність української книги дуже сильно зросла. У нас є мережа видавців, які дуже пильно стежать за нашими каталогами. Зараз вони ще активніше стали купувати права і перекладати книжки українських авторів", - розповідає Федечко. Франкфуртський книжковий ярмарок, за його словами, - одна з найважливіших подій року для видавництв: це можливість зустрітися зі старими партнерами, налагодити нові контакти. А після повернення з ярмарку починається "копітка робота з укладення контрактів і продажу прав на переклади українських авторів".

Книга з промовами Володимира Зеленського на книжковому ярмарку у Франкфурті Фото: Marina Baranovska/DW

За перші два дні ярмарку Федечко та його колеги з "Видавництва Старого Лева" вже провели переговори з видавцями з Німеччини, Швейцарії, Австрії, Словаччини, Чехії, Польщі, Тайваню, Південної Кореї. На книжкових ярмарках рідко вдається укласти контракт про купівлю прав на видання книжки: спочатку потенційні покупці мають її прочитати й обговорити з колегами, пояснює Федечко. За його словами, "потрібно "закохати" видавця в книжку, щоб він переконав своїх колег купити її". Львівським книжникам це вдалося: уже на другий день Франкфуртського книжкового ярмарку представники словенського видавництва висловили бажання купити права на одну з книжок "Видавництва Старого Лева", і зараз Федечко чекає на фінансову пропозицію.

Український книжковий ринок переживає важкі часи

Видавці та літератори з України покладають великі надії на нові міжнародні контракти, які можуть допомогти книжковій галузі. Адже зараз український книжковий ринок переживає складні часи. У перші місяці повномасштабної російської агресії в Україні його обсяги скоротилися в кілька разів, розповідає голова відділу зв'язків із громадськістю Державного інституту книги Зоя Шевчук.

Десятки друкарень і книжкових складів постраждали від ракетних ударів. Співробітники видавництв пішли воювати або виїхали з країни, рятуючись від обстрілів. Потужності виробництва книг і обсяг продажів стрімко впали. За даними Державного інституту книги, кількість виданих найменувань у першій половині 2022 року скоротилася майже вдвічі порівняно з тим самим періодом минулого року: 2 357 найменувань замість 4 383. Загальний тираж упав на 70 відсотків.

Софія Челяк Фото: Marina Baranovska/DW

До середини літа книжкова індустрія частково пристосувалася до важких умов: на початку липня працювали вже 74 відсотки українських видавництв. Для українських видавців украй важливо продовжувати публікувати свої книжки і просувати їх на внутрішньому і зовнішньому ринку, каже Зоя Шевчук. І організатори Франкфуртського книжкового ярмарку всіма способами прагнуть підтримати українських книготорговців і літераторів.

"Франкфуртський книжковий ярмарок підтримує тісні контакти з українською книжковою індустрією протягом багатьох років. Саме тому ми хотіли б запропонувати пряму підтримку нашим українським колегам уже зараз, поки вони протистоять російській атаці. Будучи щорічним місцем зустрічі представників галузі, ми особливо зацікавлені в тому, щоб українська література та книговидавництво здобули популярність у всьому світі", - наголошує директор Франкфуртського книжкового ярмарку Юрґен Бос (Juergen Boos).

"Наполегливість існування" українських книговидавців

Цього року до Франкфурта-на-Майні приїхали представники 43 українських видавництв. Організацією національного стенду займався Державний інститут книги спільно з відділенням Ґете-Інституту в Україні. Місце для стенду площею в 100 квадратних метрів безкоштовно надав Франкфуртський книжковий ярмарок - на знак солідарності з Україною, розповідає куратор стенду Софія Челяк. "Організатори Франкфуртського книжкового ярмарку надали нам неймовірну підтримку, проявили максимальну участь та емпатію, - каже Челяк. - Вони перебували з нами в постійному контакті від самого початку військового вторгнення Росії в Україну, майже одразу ж опублікували офіційну заяву, яка засуджувала російську агресію і відмовили в участі в ярмарку національному стенду з РФ".

Іван Федечко, видавництво "Старий Львів" розмовляє з потенційними партнерами Фото: Marina Baranovska/DW

Девіз українського національного стенду цього року - "Наполегливість існування". Українські видавці та літератори, які приїхали до Франкфурта-на-Майні, окрім презентації своїх книжок і пошуку нових партнерів, хочуть розповісти західним колегам і відвідувачам найбільшого у світі книжкового форуму про те, що пережила Україна за вісім місяців війни. Тому на українському подіумі відбуваються зустрічі не тільки з ключовими фігурами в літературному житті країни - письменниками Сергієм Жаданом, Юрієм Андруховичем, Андрієм Курковим, Оксаною Забужко, - а також із журналістом Станіславом Асєєвим, колишнім в'язнем сумнозвісної в'язниці "Ізоляція" в так званій "ДНР", українським парамедиком Юлією Паєвською з позивним "Тайра", яка декілька місяців перебувала в російському полоні, Олександрою Матвійчук - главою організації "Центр громадянських свобод", яка цього року отримала Нобелівську премію миру.

У пошуку нових зірок сучасної літератури

Українські книжки, які книговидавці привезли на Франкфуртський книжковий ярмарок, заповнюють практично всі ніші: на стенді можна побачити дитячі книжки та український нон-фікшн, нові романи українських сучасних авторів і класику, фотоальбоми, книжки з історії України та книжки про війну з Росією. Окремий стелаж займають книжки українських сучасних письменників іноземними мовами. Серед них багато німецькою мовою. Тут і новий роман "Радіо ніч" Юрія Андруховича, і фейсбук-щоденник Сергія Жадана "Небо над Харковом" (обидві книжки видано видавництвом Suhrkamp Verlag), і книжка Артема Чеха "Точка нуль", що вийшла друком у видавництві Arco, і роман Андрія Куркова "Самсон і Надія" видавництва Diogenes і десятки книжок інших українських авторів.

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Ще одна нова книжка Андрія Куркова - "Щоденник вторгнення" - стоїть у іншому кутку в павільоні, в центрі стенду нідерландського видання Balans, яке спеціалізується на нехудожній літературі в галузі історії, політики, економіки та культури. Засновник видавництва Геурт Гаарландт констатує сплеск інтересу до українських книг в Нідерландах. "Сьогодні важливо все, що стосується України. Усі ми живемо з війною, яка триває в Україні, і думка про це не дає нам спокійно спати, - каже він. - А література дає можливість більше дізнатися про країну, зрозуміти її та людей, які там живуть". "Щоденник вторгнення" Андрія Куркова став першою українською книгою, яку опублікувало видавництво Balans. Зараз письменник готує до виходу другу частину щоденника, і Геурт Гаарландт має намір видати і її.

Але закордонні видавці цікавляться не тільки книжками українських літературних метрів. "У наших відомих письменників уже є свої агенти, і права на їхні нові книжки вже куплені. А ті видавці, які ще не працювали з українським книжковим ринком, відкривають для себе і своїх читачів молодих українських авторів і сподіваються запалити нові зірки на літературному небосхилі. І Франкфуртський книжковий ярмарок - найкраще для цього місце!" - каже кураторка українського національного стенду Софія Челяк.