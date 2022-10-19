Франкфуртський книжковий ярмарок: без Росії, але з Україною

Програму Франкфуртського книжкового ярмарку-2022 багато в чому визначили політичні події. Через війну Росії проти України РФ викреслили з числа учасників, а в центрі уваги перебувають українські письменники та видавці.

Франкфуртський книжковий ярмарок щороку є найбільш очікуваною подією для тисяч видавців, представників книготорговельних фірм і літературних агентів з усієї планети. До найбільшого у світі книговидавничого та літературного форуму, що відбувається в середині жовтня в німецькому Франкфурті-на-Майні, заздалегідь готуються всі провідні видавничі групи з Європи та США, а кількість країн, представлених на ярмарку, обчислюється тризначними цифрами.

2020 року Франкфуртський книжковий ярмарок через пандемію проводився в режимі онлайн, а 2021 року форум відбувся в "гібридному" форматі, і багатьом книговидавцям і літераторам замість живого та багатолюдного спілкування довелося задовольнятися віртуальними зустрічами. У 2022 році організатори Франкфуртського книжкового ярмарку сподіваються повернути йому репутацію найважливішого форуму міжнародної книжкової та видавничої індустрії.

Цього разу на 172 тисячах квадратних метрів виставкової площі розмістяться близько 4000 експонентів із 85 країн, для участі в книжковому ярмарку до Франкфурта-на-Майні приїдуть близько тисячі письменників, поетів і драматургів: дебютантів, які сподіваються, що їхні книжки знайдуть своїх читачів, і авторів світових бестселерів. Серед останніх - лауреат Нобелівської премії з літератури Абдулразак Гурна і авторка знаменитого "венеціанського циклу" детективних романів, американська письменниця Донна Леон.

Гість Франкфуртського книжкового ярмарку - Іспанія

За традицією щорічно одна з країн присутня на форумі як почесний гість. У 2022 році ним стала Іспанія. На Франкфуртському книжковому ярмарку, який проходить у 74-й раз, сучасну іспанську літературу представлять близько 200 письменників, серед яких такі автори зі світовим ім'ям, як Артуро Перес Реверте, Антоніо Муньос Моліна, Хав'єр Серкас, Фернандо Арамбуру.

Гаслом іспанської делегації стали слова "Creatividad Desbordante" - "Творчість, що іскриться", а очолили її король Іспанії Феліпе VI і королева Летисія. Монарша пара взяла участь у відкритті Франкфуртського книжкового ярмарку, що відбулося 18 жовтня в Конгрес-центрі Messe Frankfurt. Спільний виступ президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) та іспанського короля транслювали в режимі livestream.

Королева Іспанії Летисія, король Іспанії Феліпе VI, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, його дружина Ельке Буденбендер Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

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У центрі уваги - Україна

Зазвичай країна - почесний гість Франкфуртського книжкового ярмарку значною мірою формує програму численних літературних та навкололітературних заходів. Але цього разу корективи до програми ярмарку внесла війна в Україні. На знак солідарності з українським народом Франкфуртський книжковий ярмарок приділив особливу увагу українським книговидавцям та авторам. На окремому стенді площею 100 квадратних метрів із власним подіумом свої книжки презентують понад 30 українських видавництв та авторів, серед яких - Юрій Андрухович, Андрій Курков, Таня Малярчук, Оксана Забужко.

У четвер, 20 жовтня, з відеозверненням до представників міжнародної книжкової та видавничої індустрії звернеться президент України Володимир Зеленський. Його дружина Олена Зеленська в суботу, 22 жовтня, відповідатиме на запитання журналістів німецького журналу "Brigitte" - бесіда в режимі livestream транслюватиметься на сайті видання. А в останній день виставки, 23 жовтня, відбудеться церемонія нагородження лауреата Премії миру німецьких книготорговців - українського письменника Сергія Жадана.

Літератори, видавці та правозахисники з України стануть головними учасниками заходів, які в суботу, 22 жовтня, відбудуться на одному з найбільш відвідуваних подіумів Франкфуртського книжкового ярмарку - відкритому майданчику "Агора". Програма, присвячена Україні, включатиме дискусії про культуру, культурну політику та засоби масової інформації в умовах війни, презентації нових книг українських письменників і виступи музикантів.

"Франкфуртський книжковий ярмарок підтримує тісні контакти з українською книжковою індустрією протягом багатьох років. Саме тому ми хотіли б запропонувати пряму підтримку нашим українським колегам уже зараз, поки вони протистоять російській військовій навалі. Будучи щорічним місцем зустрічі представників галузі, ми особливо зацікавлені в тому, щоб українська книжкова індустрія стала відома в усьому світі", - каже директор Франкфуртського книжкового ярмарку Юрген Боос (Juergen Boos).

Сергій Жадан представить свою нову книгу "Небо над Харковом"

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Без російських стендів, але з російською опозицією

Цьогоріч на Франкфуртському книжковому ярмарку не буде представлено жодного російського видавництва - дирекція ще навесні опублікувала офіційну заяву, в якій засудила агресивну війну Росії в Україні та заявила, що за цих умов "про жодну співпрацю з російськими державними установами, відповідальними за російський національний стенд, не може бути й мови". І хоча в заяві наголошувалося, що цей захід не спрямований проти російських авторів і видавців, майже нікого з них на ярмарку також не буде.

Проте на Франкфуртському книжковому ярмарку все ж відбудуться два заходи за участю російських письменників і правозахисників, які нині перебувають за кордоном. 20 жовтня в одному з павільйонів відбудеться дискусія "Скільки нас? Про становище російської опозиції". У ній візьмуть участь Ірина Щербакова з організації "Меморіал", щойно удостоєної Нобелівської премії миру, довірена особа опозиційного політика Олексія Навального та автор книжки "Путінленд" Леонід Волков, а також відомий літератор Михайло Шишкін, який живе у Швейцарії. Цього ж дня російський письменник Дмитро Глуховський, оголошений у Росії "іноземним агентом", презентує свою книжку "Історії з батьківщини", що вийшла в Німеччині у видавництві Heyne Verlag.

Іран відмовився від участі

Цього року на Франкфуртському книжковому ярмарку не буде не тільки російських, а й іранських стендів. Спочатку країна подавала заявку на участь, проте відкликала її за кілька днів до початку заходу, звинувативши організаторів у "відкритому втручанні у внутрішні справи Ірану". Іранське державне інформаційне агентство IRNA також повідомило, що організатори Франкфуртського книжкового ярмарку нібито письмово попередили іранську делегацію, що не можуть гарантувати безпеку національного стенду Ісламської Республіки Іран.

Керівництво книжкового ярмарку заперечує ці звинувачення. Офіційна прессекретарка Катрін Ґрюн (Kathrin Grün) повідомила DW, що дирекція форуму справді вела листування з іранською стороною, проте безпека всіх учасників книжкового ярмарку була гарантована. За її словами, Франкфуртський книжковий ярмарок тісно співпрацює з поліцією і службою безпеки, що присутня на ярмарку. "У всі дні проведення заходу в павільйонах перебуватимуть посилені наряди поліції, які негайно реагуватимуть на будь-які ознаки загроз", - запевнила Ґрюн.