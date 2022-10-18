Роман про життя небінарних людей отримав німецького "Букера"

Кім де л'Орізон не стримує радощів - у вівторок, 18 жовтня, ця небінарна особа із Швейцарії отримала престижну Німецьку книжкову премію (Deutsche Buchpreis). Романом Blutbuch ("Книга крові") "сколихнув і вразив" журі, яке звернуло увагу на "актуальність та літературне новаторство" твору. Після оголошення рішення журі Кім де л'Орізон кинулася у натовп, щоб обійнятися з друзями. Потім було лаконічне "Вау!", сльози, слова подяки матері й заспівана пісня.

"Я думала, що з естетичних міркувань не надягну мої окуляри, але вони мені потрібні", - так Кім де л'Орізон розпочала промову на Франкфуртському книжковому ярмарку, де зазвичай оголошують лауреатів премії. До речі, ім'я Кім де л'Орізон є анаграмою і складено з літер імені, даного при народженні. А на завершення свого виступу Кім де л'Орізон прямо на сцені поголила волосся на знак солідарності з іранськими жінками.

Читайте також: Сергій Жадан: Я не хочу завтра залишитись без держави (відео)

"Ця премія - не тільки моя", - пояснила Кім де л'Орізон і пожертвувала 25 тисяч євро жінкам, які в небезпечних для життя умовах протестують зараз в Ірані. У тому, що цьогорічною Німецькою книжковою премією відзначено саме роман "Книга крові", Кім де л'Орізон вбачає жест підтримки для тих, "кого пригнічують через їхні тіла".

"Книга крові" - нова перспектива?

Герой роману "Книга крові" живе у швейцарському Цюриху, куди потрапив з маленького консервативного села. У великому місті можна вільно жити як небінарна особа. Бабуся героя хворіє на деменцію, і він звертається до неї з усіма темами, про які вони ніколи не говорили, включаючи гендерну ідентичність і расизм бабусі.

Таємниці та табу в родинах - вічна тема в літературі. Кім де л'Орізон представляє цю тему публіці з нової перспективи. "Книга крові" також співзвучна з політичними тенденціями - на тлі ухвалення в Німеччині ключових положень закону про спрощену зміну статі.

Читайте також: Ганна Улюра: Гомосексуальність у сучасній українській прозі, або Райдуга, намальована простим олівцем

Німецька книжкова премія заснована 2005 року Спілкою німецьких видавців і книгарів. Вона є однією з найважливіших літературних відзнак німецькомовних романів року. Премія привертає увагу суспільства в країні та за кордоном та помітно підвищує продаж творів лауреатів. Книги, які стали переможцями, виставляються в Ґете-інститутах по всьому світу і перекладаються іншими мовами. Свою продукцію лобіюють книжкові видавництва Німеччини, Австрії та Швейцарії, а визначає переможця Академія Німецької літературної премії, до якої входять представники галузі книговидання та ЗМІ.