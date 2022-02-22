"Руки геть від України!": в Берліні пройшла акція солідарності з Україною

Пів тисячі людей зібралися перед посольством у ФРН у центрі Берліна у вівторок, 22 лютого, на спонтанній акції солідарності з Україною.

Висловити підтримку Україні на заклик української діаспори прийшли не лише українці, які мешкають у Берліні. Протест діям президента РФ Володимира Путіна, котрий напередодні заявив про визнання незалежності сепаратистських утворень "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі, висловлювали німці, британці, білоруси, поляки, а також росіяни.

Учасники акції закликали до негайного запровадження санкцій проти Росії. Люди скандували "Ukraine Will Resist!" (Україна чинитиме опір!), "Stand With Ukraine!" (Будь з Україною!) , "Донецьк і Луганськ - це Україна!", "Руки геть від України", "Одна, єдина, соборна Україна!", "Разом і до кінця!", "Слава Україні! Героям слава!"

"Німеччина має запровадити санкції"

"Те, що відбувається, стосується і німців також, адже це збройний конфлікт у Європі. Україна пройшла демократичні зміни і тепер їй загрожує самодержець. Це стосується всіх нас, адже Путін ніколи не зупиниться і поглядатиме на країни Балтії чи ще кудись", - сказав один з присутніх на акції німців, з котрим поговорила DW. Він додав, що його країна має використовувати усі можливі методи запровадження санкцій. І потішився, що канцлер ФРН Олаф Шольц кілька годин тому заявив про призупинення сертифікації газогону "Північний потік -2".

"Моя вимога полягає в тому, щоб Росія вивела свої війська - з самої України, з Луганська та Донецька, з районів на кордоні з Україною. І я вимагаю, щоб Росія припинила загрожувати вторгненням в Україну", - сказав інший учасник акції. На його думку, Німеччина може і має зробити більше, аби допомогти українцям. "Є причини, з яких Німеччина стримує постачання озброєнь, і я це розумію. Проте я думаю, що Німеччина діє надто нерішуче".

Протест війні

"Ми хочемо жити у мирі з Росією та співпрацювати, але це не означає, що ми маємо віддавати наші території. Досить вторгатися на нашу землю та вбивати наших людей!" - пояснила DW учасниця акції з України.

На протест проти дій свого уряду вийшли також росіяни. "Я з Росії, але живу в Німеччині. Сьогодні я тут, тому що те, що зараз відбувається жахливо! Я слухала вчора годинну промову Путіна - це просто жах. Ми хочемо показати, що в Росії не всі підтримують Путіна. Дуже багато хто намагається виходити (на протести - Ред.) у Росії, але там людей затримують і саджають. Тому особливо важливо тут у Німеччині показати, що звучать інші голоси росіян", - сказала учасниця акції солідарності і додала, що очікує запровадження жорстких санкцій.

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Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Путін заявив про визнання незалежності самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" на Сході України. Відтак було заявлено про введення російських військ на Донбас як миротворців. Ці рішення викликало різку критику з боку України та Заходу. Низка країн, як-от США та Великобританія, запровадили санкції щодо Росії.